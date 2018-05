Instagram-fenomeen

Ik heb door de jaren heen zat kookboeken gezien vóór kinderen van tien jaar. Een kookboek geschreven dóór een kind van tien, dat had ik nog nooit gezien. Nu is Shane Kluivert ook niet zomaar een tienjarige jongen. Zijn vader en zijn broer zijn beroemd (voetballers Patrick en Justin). Zelf speelt Shane in de jeugdopleiding van FC Barcelona en is hij een beroemdheid op sociale media. Liefst 282.000 volgers heeft zijn Instagram-account; op YouTube zijn ruim 74.000 mensen op zijn kanaal geabonneerd. Shane’s videos zijn meer dan 3,5 miljoen keer bekeken. Naar de populairste serie - Koken met Shane - is ook zijn kookboek vernoemd.

Shane Kluivert Koken met Shane Uitgever: Kosmos Prijs: €20,00

Wat moet je verwachten van een kookboek van zo’n jongen? Ik vroeg het een vriendin, 29 jaar oud en groot fan van de kleine Shane. „Ik zou simpele dingen verwachten”, reageerde ze enigszins verbaasd. „Wat dacht je dan? Dat kind is tien.” Daar heeft ze een punt. Meer dingen wijzen in die richting: op de kaft staat ‘Voor kinderen en ouders’, en op de eerste pagina’s wordt gewaarschuwd dat raspen en messen scherp zijn. De daaropvolgende veertig recepten zijn letterlijk stap voor stap vastgelegd; niet alleen elk ingrediënt, maar ook alle stappen in het kookproces zijn gefotografeerd. Zoiets ben ik nog niet eerder tegengekomen, en ik vind het hartstikke handig. Nooit meer zul je jezelf afvragen of je het recept nu wel goed volgt. Er is altijd vergelijkingsmateriaal voorhanden.

De vrolijk vormgegeven pagina’s lijken te zijn geïnspireerd door de uitshirts van FC Barcelona: fel van kleur, bijna fluorescerend blauw, geel, groen en roze.

En wat maakt Shane dan precies? Ach, het is een mengeling van hartige en zoete snacks (kipkluifjes of kaneeltwisters), gezonde ontbijtjes (groentecakejes en banaan-havermout-pannenkoekjes) en een aantal hoofdgerechten, zoals een Spaanse tortilla of de melanzane van papa Patrick. Het is niet overwegend gezond of ongezond, maar gewoon een leuke mix van simpele gerechtjes die Shane waarschijnlijk echt lekker vindt, en ik vermoed uw kinderen ook.

Shane zelf, of in ieder geval de beeltenis van dit Instagram-fenomeen, mag natuurlijk niet ontbreken. Of hij nu zijn handen wast, een bakblik in de oven zet, een stukje courgette eet of een paprika uitzoekt in de supermarkt, Shane lacht er zijn schattigste glimlach bij. Het zal u doen laten smelten als een ijsje in de zomerzon.