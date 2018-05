Is Satudarah ‘structureel crimineel’?

De advocaten van Satudarah ontkennen niet dat individuele leden van de club veroordeeld zijn voor strafbare feiten maar stellen dat niet is aangetoond dat er sprake is van door de leiding van de club georganiseerde of aangestuurde strafbare gedragingen. Daarom moet het verzoek van het Openbaar Ministerie worden afgewezen.

Volgens advocaat van Satudarah Erik Thomas is het verbod van Bandidos een tegenvaller maar is „daarmee de oorlog nog niet verloren”. Er zijn ook grote verschillen tussen Bandidos en Satudarah. Bandidos is een van oorsprong Amerikaanse club waarbij een groep Nederlandse bikers zich in 2014 heeft aangesloten. Het was een kleine club waarbij de kans dat de leiding wist wat er binnen de club gebeurde veel groter is. Satudarah, een club die zijn oorsprong vindt in de Molukse gemeenschap in Nederland en al ruim 25 jaar bestaat, is veel groter met als mogelijk gevolg dat de leiding van de club minder goed op de hoogte is van wat er allemaal gebeurt. Voor het OM is het verbod van Bandidos een eerste stap geweest van een beleid dat gericht is op een verbod voor alle motorclubs die zich bezighouden met criminele activiteiten. Daar staat tegenover dat een eerdere poging van het OM de Hells Angels verboden te krijgen is afgewezen. Daarbij was een belangrijk argument dat niet was aangetoond dat de door individuele leden gepleegde strafbare feiten aan de club konden worden toegeschreven.

Waarom ligt het opheffen van een vereniging zo gevoelig?

De mogelijkheid van burgers om zich te verenigen is al in 1848 opgenomen in de grondwet. Dat recht is bedoeld om burgers te beschermen tegen „willekeur” van het openbaar bestuur. Een vereniging verbieden kan in Nederland alleen als deze handelt in strijd met de openbare orde. In de zaak tegen de Bandidos oordeelde de rechtbank dat „bij de club sprake is van een cultuur waarin het plegen van geweld wordt gestimuleerd”, die in combinatie met interne mores een gevaar vormt voor de openbare orde.

Volgens de verdediging van Satudarah is dat een heel vaag criterium. De advocaten wijzen daarbij naar het veelbesproken verbod van pedofielenvereniging Martijn waarover lang is geprocedeerd. Het verbod van Martijn in 2012 door de rechtbank werd door het hof Leeuwarden ongedaan gemaakt maar uiteindelijk toch weer bekrachtigd door de Hoge Raad in 2014. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft een klacht van Martijn in 2015 afgewezen. Dat doet volgens de verdediging van Satudarah niet af aan het feit dat Nederlandse rechters zo verschillend hebben geoordeeld over het verbod, wat duidt op „vaagheid” van het begrip strijdig met de openbare orde.