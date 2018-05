Reformatorisch Dagblad weigert advertentie met homostel

Het Reformatorisch Dagblad gaat een omstreden advertentie over relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht niet plaatsen. Dat heeft commercieel manager Cees Hovius maandagavond gezegd bij het radioprogramma Dit is de Dag (EO). De advertentie was bedoeld als tegenactie op een flyer die eind maart bij de krant zat die opriep te protesteren tegen een postercampagne van SuitSupply, waarop zoenende mannen te zien waren.

“Naar onze overtuiging en opvatting biedt de Bijbel alleen ruimte aan liefdesrelaties tussen man en vrouw binnen het huwelijk”, lichtte Hovius maandagavond tegen presentator Tijs van den Brink het besluit toe. Hovius erkent dat er intieme liefdesrelaties tussen mensen van hetzelfde geslacht kunnen bestaan. “Echter gelet op onze identiteit, dat zal u ook niet verbazen, hebben wij besloten dat de advertentie niet kan.”

Mogelijk aangifte

De flyer was verspreid door de christelijke stichting Civitas Christiana, met daarop een foto van twee zoenende mannen met een rood kruis erdoor. Er zat een antwoordkaart bij waarop lezers hun handtekening konden zetten als petitie tegen de “onsmakelijke reclame” van SuitSupply met “zedeloze taferelen die overal op straat te zien zijn, ook door kleine kinderen”. Bushokjes waarin de posters van de pakkenfabrikant te zien waren, werden op een aantal plekken in Nederland beklad of ingegooid.

Hovius geeft nu toe dat hij spijt heeft van de flyer, laat hij telefonisch weten. “Met de wijsheid van nu zou ik de foto nu niet meer plaatsen.” Het was volgens hem niet de bedoeling dat mensen gekwetst werden. Ook betreurt hij dat de flyer werd verspreid in “de stille week”, de week voor Pasen. “Het ging over een rood kruis, maar over het ruwe, houten kruis hebben we het niet gehad.” Wel staat hij inhoudelijk achter de flyer, namelijk als reactie tegen de SuitSupply-campagne.

Klapwijk gaat met Femmes 4 Freedom nog wel bekijken of de flyer haatzaaiend is, zegt hij tegen NRC. “Zo ja, dan gaan we aangifte doen tegen de stichting.”

5.000 euro

In de ophef die volgde op de flyer verdedigde het RD zich dat die “niet op grond van de criteria die wij hanteren” geweigerd kon worden, omdat de krant niet verantwoordelijk is voor de inhoud van advertenties. Dat bracht Jasper Klapwijk uit Amsterdam op het idee om geld in te zamelen voor een advertentie die positief was over homoseksuele relaties. Binnen een dag verzamelde hij 5.000 euro.

Met het geld wilde hij een advertentie plaatsen voor de ‘Celebrate Love’-campagne van vrouwenrechtenorganisatie Femmes 4 Freedom, waarin ‘alle vormen van liefde gevierd worden’. Afgelopen week diende Klapwijk samen met Femmes 4 Freedom het ontwerp van de advertentie in, dat ze eerst hadden voorgelegd aan vijf RD-lezers. Die waren “zonder uitzondering” positief, zegt Klapwijk. “Ze vonden het niet aanstootgevend. Dat wilden we ook voorkomen.”

De uiteindelijke advertentie lijkt op het oorspronkelijke campagnebeeld van de vrouwenrechtenorganisatie en werd aangepast voor het RD. “Jasper en Femmes 4 Freedom hebben de moeite genomen om de maximale aansluiting bij ons te krijgen”, zei Hovius in Dit is de Dag. De mannen op de advertentie, die een stel zijn, zoenen elkaar niet. Ze houden elkaar vast en de een kijkt liefdevol naar de ander.

Naar aanleiding van deze advertentie komt op de opiniepagina van het RD een briefwisseling tussen een van de mannen die op de ontworpen advertentie staat, John Lapré, en de hoofdredacteur van het RD, Steef de Bruijn, over homoseksualiteit in de gereformeerde gezindte. “Minder dan gehoopt, maar meer dan verwacht”, zegt Klapwijk daarover. “Ik hoop en verwacht dat het gesprek op de opiniepagina leidt tot meer vrijheid voor mensen die nu in de knel zitten binnen de reformatorische wereld.”