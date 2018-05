Poetin na deze inauguratie maar even in de limousine

Vladimir Poetin (65) is maandag voor de vierde keer geïnaugureerd als president van de Russische Federatie. De president legde de eed af in de statige Andrejevski-zaal van het Grote Paleis in het Kremlin, in bijzijn van parlementariërs en genodigden. Daarna inspecteerde de president de garde van het Kremlin, en woonde hij een korte kerkdienst bij.

Bij de vorige inauguratie in 2012 werden live beelden uitgezonden van de rit van Poetins cortège van zijn residentie even buiten Moskou naar het Kremlin. Omdat er in voorafgaande maanden hevig werd gedemonstreerd, had de politie destijds grote delen van de stad afgezet. De beelden van de eenzame colonne door de uitgestorven straten maakten toen geen goede indruk. Ditmaal toonde de tv hoe de president door de gangen van het Kremlin liep: alleen het korte stukje van zijn kantoor naar de Andrejevski-zaal werd per limousine afgelegd.

Niet zachtzinnig

Ook afgelopen zaterdag werd in heel Rusland gedemonstreerd tegen Poetin. Hoewel de opkomst in Moskou een stuk lager was dan bij vorige demonstraties, trad de politie hard op. Alleen al in de hoofdstad werden er 658 arrestaties verricht, in heel Rusland waren dat er ruim 1.500. De aanhoudingen in Moskou verliepen niet bepaald zachtzinnig en er werd traangas ingezet.

Oppositieleider Aleksej Navalny, die had opgeroepen tot de demonstraties onder het motto ‘Poetin is niet onze tsaar’, werd ook opgepakt. De meeste arrestanten, onder wie Navalny, werden in de loop van het weekend weer vrijgelaten. Navalny moet zich op 11 mei voor de rechter verantwoorden voor het organiseren van een illegale demonstratie. Hem hangt waarschijnlijk een korte gevangenisstraf boven het hoofd.

Vladimir Vladimirovitsj Poetin werd in 2000 voor het eerst gekozen als president. Tussen 2008 en 2012 bekleedde hij het ambt van premier. Zijn huidige termijn loopt af in 2024.