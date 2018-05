Partij voor de Dieren staat ondanks zetelwinst buitenspel

Dat blijkt uit een rondgang van NRC. In totaal bemachtigde de partij 33 gemeenteraadszetels. Betrokkenen erkennen dat de PvdD niet erg happig is om tot colleges toe te treden, omdat dan veel compromissen gesloten moeten worden.

In Den Haag (2 zetels) begon fractievoorzitter Christine Teunissen haar gesprek met informateur Hans Wiegel door haar breekpunten op tafel te leggen. Dat was meteen het laatste gesprek. In Amsterdam (3 zetels) zegt fractievoorzitter Johnas van Lammeren „voor de eer bedankt” te hebben om een vijfde wiel aan de wagen te zijn van een coalitie waar hij numeriek niet nodig was. Al zegt hij ook: „GroenLinks durfde het niet echt met ons aan.”

In Nijmegen (2 zetels), zegt fractieleider Michelle van Doorn, er door GroenLinks buiten gehouden te zijn. „De andere partijen durven ons politieke programma nog niet aan.” In Almere (3 zetels) was een linkse coalitie mogelijk geweest, zegt fractievoorzitter Leonie Vestering, maar ook daar werd de partij na twee sessies bedankt.

Lees ook Het stille succes van de Partij voor de Dieren , over hoe de partij wel degelijk succesvol is

In SP-bolwerk Heerlen mocht fractieleider Pascale Plusquin (2 zetels) even meepraten met onderhandelingen onder leiding van Ron Meyer, tot haar werd verteld dat „de chemie” ontbrak. GroenLinks was het daarmee eens en schreef over de PvdD: „Ze willen in de raad het ‘donkergroene anker’ worden. Maar een anker houdt de zaak op zijn plaats, hakken in het zand, daar waar grote stappen moeten worden gemaakt.”