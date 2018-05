‘Oud-schaatser Olde Heuvel naar ziekenhuis met hersenbloeding’

De voormalige topschaatser Wouter Olde Heuvel is naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij tijdens een fietsrit werd getroffen door een hersenbloeding.

Tubantia meldt maandagmiddag dat Olde Heuvel naar het Universitair Medisch Centrum Groningen is overgebracht. Daar worden onderzoeken uitgevoerd.

Langebaanschaatser Olde Heuvel (31) stopte in 2016 als sporter. In zijn carrière werd hij tweemaal Nederlands allroundkampioen. Hij schaatste bij de ploegen TVM en LottoNL-Jumbo. Na zijn actieve loopbaan werkte hij als ploegleider bij Team JustLease.nl. Tijdens de Olympische Winterspelen in Peyongchang begeleidde hij Irene Wüst.

Dit bericht wordt uitgebreid.