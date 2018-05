OR eist nieuwe commissarissen bij Eneco

Directe schorsing van drie commissarissen bij Eneco en de benoeming van twee supercommissarissen met een doorslaggevende stem. Dat eist de ondernemingsraad (COR) van het energiebedrijf in zijn enquête-verzoek bij de Ondernemingskamer, zo bevestigt een ingewijde na berichtgeving van Het Financieele Dagblad.

De COR wil onder meer dat president-commissaris Edo van den Assem vertrekt. De werknemers vinden hem verantwoordelijk voor de ruzies die al maanden spelen tussen de top van Eneco onderling en met zijn aandeelhouders. Ook de toezichthouders Marike van Lier Lels en Mirjam Sijmons moeten van de personeelsvertegenwoordiging hun biezen pakken.

Halverwege vorige maand werd voor de buitenwacht duidelijk dat de machtsstrijd bij het energiebedrijf (omzet 2,6 miljard euro, 3.500 werknemers) nog lang niet bezworen is. Toen vertrok onverwachts bestuursvoorzitter Jeroen de Haas. Inzet van het slepende conflict is de vraag wie – aandeelhouders, commissarissen of directie – de doorslaggevende stem heeft bij de voorgenomen verkoop.

Het onverwachte vertrek van De Haas was voor de ondernemingsraad aanleiding om naar de Ondernemingskamer te stappen die het verzoekschrift later deze maand zal behandelen.

Duurzaamheid

Aanvankelijk kwamen de aandeelhouders, 53 gemeenten, tegenover directie en commissarissen te staan toen zij vorig jaar het voornemen uitspraken Eneco te verkopen. Na een geslaagde bemiddeling keerde bij de eigenaars het vertrouwen in de commissarissen terug, en kwam vervolgens de directie alleen te staan.

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in het conflict. Van die duurzaamheid was De Haas de personificatie. Om de groene strategie van Eneco, verwachte waarde 3 miljard euro, niet in gevaar te brengen, wilde de top van de onderneming zeggenschap, met een vetorecht, over de nieuwe eigenaar wel zeggenschap en zelfs een veto over de keuze van de nieuwe eigenaar.

Bij de presentatie van de jaarcijfers in maart toonde De Haas zich tevreden over de uitkomsten van de mediation, maar een paar weken later was hij, ondanks een nieuw bemiddelingsproces, vertrokken.