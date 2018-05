Ook Britten proberen Trump te overtuigen: stap niet uit de Iran-deal

Ook al heeft Boris Johnson geen reputatie als een subtiele diplomaat, de komende dagen is hij op een missie die vernuft vereist: de Britse minister van Buitenlandse Zaken is twee dagen in Washington om Donald Trump te overtuigen het Iran-akkoord uit 2015 te redden. Die afspraken legden het Iraanse nucleaire programma grotendeels stil, met de opheffing van economische sancties door de internationale gemeenschap als wisselgeld.

Johnson zet alle middelen in. Hij ontmoet vicepresident Mike Pence, de recent aangestelde nationale veiligheidsadviseur John Bolton en andere Amerikaanse politici. Eveneens schreef hij een opiniestuk in The New York Times en zal hij te gast zijn bij Fox & Friends, een van de favoriete programma’s van Trump en zo een belangrijke bron van informatie voor de Amerikaanse president.

Ultimatum loopt 12 mei af

Uiterlijk aankomende zaterdag 12 mei moet Trump zijn besluit hebben genomen of hij de periodieke ontheffing van de Amerikaanse sancties – die wettelijk zijn vastgelegd – op Iran verlengt. In januari, de vorige keer dat Trump zich over hetzelfde besluit moest buigen, waarschuwde de Amerikaanse president dat dit „de laatste kans” was voor Iran om aan de afspraken te voldoen.

In zijn artikel in The New York Times gooit Johnson alle Britse charme in de strijd. Hij citeert Churchill, vleit Trump en concludeert dat de wereld veiliger is sinds het akkoord. Alleen de hardliners in Iran zullen profiteren als de Amerikaanse president besluit de deal op te zeggen, schrijft Johnson. Dan is er volgens hem geen internationale controle meer, dan staat het Iran vrij opnieuw te proberen kernwapens te maken. „Op dit delicate moment, zou het een vergissing zijn om afstand te nemen van het nucleaire akkoord en de beperkingen die het Iran oplegt, weg te nemen.”

Europees offensief voor de deal

Europese bondgenoten zijn al weken bezig met een diplomatiek offensief om Trump te overtuigen. Zaterdag belde premier Theresa May met de president. Eind april bezocht de Franse president Emmanuel Macron het Witte Huis, net als de Duitse bondskanselier Angela Merkel. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu pleit er juist voor het akkoord te schrappen.

De Franse president Macron liet al zijn charme los op Trump. Maar de vraag is of hij wist te voorkomen dat de VS uit het Iran-akkoord stappen.

De Iraanse president Hassan Rouhani kondigde maandag aan dat hij wil dat „de niet-Amerikaanse” partijen die betrokken zijn bij het akkoord (het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Frankrijk, China en Duitsland) ook in het geval van een Amerikaanse terugtrekking de afspraken overeind houden. Iran is dan bereid zich nog steeds aan de voorwaarden van de overeenkomst te houden, zei Rouhani. „In dat geval is het Amerikaanse terugtrekken okay”, aldus de Iraanse president.

Zo ver is het nog niet. Eerst is het aan Boris Johnson om Trump te overtuigen dat de Iran-deal toch niet „het slechtste akkoord ooit” is, zoals de Amerikaanse president de deal waardeerde.