Omstreden kolonel Oliver North benoemd als voorzitter NRA

Kolonel Oliver North, bekend van de omstreden Iran-Contraszaak, is maandag benoemd tot voorzitter van de Amerikaanse National Rifle Association (NRA). De conservatieve North zetelde al in de raad van bestuur van de wapenlobbyorganisatie.

North haalde in de jaren tachtig en negentig het wereldnieuws met zijn rol in de Iran-Contrasaffaire. De kolonel was destijds de officiële afgevaardigde van de regering-Reagan, die betrokken was bij stiekeme wapenverkoop aan Iran. Met de opbrengst van de verkoop werd de Nicaraguaanse gewapende groepering Contra’s gefinancierd, terwijl steun aan de groepering verboden was door het Amerikaanse Congres.

De affaire kwam in 1986 aan het licht na een onthulling van het Libanese weekblad Ash-Shiraa. De Iraanse regering bevestigde het verhaal, waarna Reagan niet anders kon dan toegeven betrokken te zijn bij de affaire. In de weken die volgden probeerde North tevergeefs het schandaal te beperken door documenten te vernietigen of laten verdwijnen uit het Witte Huis.

North werd in 1988 veroordeeld voor het vernietigen van regeringsdocumenten. Twee jaar later werd de veroordeling in hoger beroep verworpen omdat de kolonel geen eerlijk proces had gekregen. De rechter oordeelde dat getuigen in het proces van North mogelijk beïnvloed waren.

‘Een legendarische strijder’

De afgelopen jaren was North politiek commentator voor het programma War Stories van de conservatieve zender Fox News. Hij zal deze werkzaamheden staken nu hij aan het roer staat van de NRA.

De NRA verkeert al maanden in zwaar weer, sinds de schietpartij op een school in Florida waarbij zeventien doden vielen. Meerdere Amerikaanse bedrijven distantieerden zich van de lobbyorganisatie, die zich verzet tegen beperking van de verkoop van vuurwapens en de bewapening van leraren bepleit.

Volgens Wayne LaPierre, algemeen directeur van de NRA, is North de perfecte persoon om de NRA te leiden. In een verklaring schrijft hij: