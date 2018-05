Nestlé betaalt Starbucks 7,2 miljard dollar voor koffieverkooprechten

Nestlé betaalt 7,2 miljard dollar (6 miljard euro) aan Starbucks om koffie en andere voedingsproducten van de concurrent te mogen verkopen in supermarkten, restaurants en andere gelegenheden. Het Zwitserse voedingsmiddelenconcern maakte de transactie maandag bekend.

Naast de koffieverkooprechten neemt Nestlé ook vijfhonderd medewerkers van Starbucks over. Met de overeenkomst willen de Zwitsers hun marktaandeel in de VS vergroten, waar de koffiemarkt volgens Bloomberg een omvang heeft van 13,8 miljard dollar. Nestlé is op koffiegebied marktleider wereldwijd, maar legt het in Amerika af tegen onder meer Starbucks en de Duitse investeringsmaatschappij JAB, dat Douwe Egberts bezit. De door Nestlé gekochte rechten generen een jaarlijkse omzet van 2 miljard dollar.

Nestlé tegenover Starbucks Nestlé, waar rond de 323.000 mensen werken, verkoopt zijn producten in 189 landen en draaide vorig jaar een omzet van 74,8 miljard euro. Het bezit onder meer de merken KitKat, Maggi en Nesquik. Starbucks heeft een jaarlijkse omzet van 22,4 miljard dollar. 238.000 mensen werken bij de koffieketen uit Seattle.

Het gaat om de verkoop van Starbucks-koffie buiten de eigen vestigingen van de keten. De Amerikanen blijven verantwoordelijk voor de koffieproductie in Noord-Amerika, Nestlé overziet deze activiteit voor de rest van de wereld. Vanaf volgend jaar kunnen eigenaren van een Nespresso- en Dolce Gusto-apparaat, beide van Nestlé, ook Starbucks-capsules verwachten om koffie mee te zetten.

“Met Starbucks, Nestlé en Nespresso brengen we drie iconische koffiemerken samen”, zegt Nestlé-directeur Mark Schneider in een persbericht.