Robeco stopt na 30 jaar als sponsor zomerprogramma Concertgebouw

Vermogensbeheerder Robeco stopt na dertig jaar als sponsor van SummerNights, de jaarlijkse zomerprogrammering in Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. Dat maakte het bedrijf maandag in een persbericht bekend.

Na de komende jubileumeditie van SummerNights stopt Robeco. Het bedrijf verlegt de aandacht van cultuur naar educatie, zegt topman Gilbert Van Hassel. „Met een nieuw op te richten stichting, de Robeco Foundation, willen wij helpen gelijkwaardige kansen te creëren voor schoolgaande kinderen in minder bevoorrechte posities door hun talentontwikkeling te stimuleren.”

Het Concertgebouw laat weten dat het op zoek gaat naar een nieuwe sponsor voor de zomerprogrammering van 2019.

Langlopend partnerschap

Met het vertrek van Robeco eindigt een van de langstlopende culturele partnerschappen van Nederland. De samenwerking begon in 1989 als een bescheiden muziekfestival met een handvol concerten in de toen nog cultuurluwe zomer. Later groeiden de Robeco SummerNights uit tot een jaarlijks evenement met tientallen concerten en tienduizenden bezoekers.

Honderden orkesten, musici en concerten in uiteenlopende genres passeerden de afgelopen jaren de revue. Twee keer in haar 30-jarig bestaan won de zomerse concertreeks een SponsorRing, de prijzen voor de beste sponsorcases in het vakgebied sponsoring: in 2003 met de Robeco Zomerconcerten (categorie Kunst) en in 2014 met de Robeco SummerNights (Oeuvreprijs).

Toegankelijk

De Robeco Zomerconcerten vinden in juli en augustus plaats in het Amsterdamse Concertgebouw en onderscheiden zich door toegankelijker repertoire dan het reguliere concertaanbod, voor aantrekkelijke prijzen. Zo zal er komend seizoen onder meer een eerbetoon plaatvinden aan souldiva Aretha Franklin door de Amerikaanse zangeres Michelle David en zal Star Wars. A New Hope te zien zijn, onder begeleiding van het Antwerp Symphony Orchestra. Aanstormend klassiek talent krijgt eveneens veel kansen tijdens de zomerconcerten, met dit jaar onder meer de begaafde jonge pianist Hannes Minnaar. Tot de vaste gasten van de zomerconcerten behoren eveneens het prestigieuze European Union Youth Orchestra en het Gustav Mahler Jugend Orchester.