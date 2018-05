missie songfestival

Wie is wie



Daniël Dekker

Daniël Dekker – pseudoniem Henk Bakhuijsen – is dj en eindredacteur radio bij AVRO-TROS. Hij presenteert elke zaterdag Muziekcafé (NPO Radio 2). Hiervoor werkte hij voor NPO 3FM, Radio 10 Gold en Decibel Radio.



Cornald Maas

Cornald Maas is programmamaker, commentator en schrijver. Hij maakt onder meer tv-programma’s over theater.



Jan Smit

Jan Smit is zanger van Nederlandstalig repertoire. Voor AVRO-TROS presenteerde hij onder meer De beste zangers van Nederland en Muziekfeest op het plein.



Eric van Stade

Eric van Stade is sinds 2014 algemeen-directeur van AVRO-TROS. Hiervoor was hij onder meer bestuursvoorzitter van SBS Broadcasting (SBS 6, Net 5, Veronica).

De selectiecommissie voert het hele jaar door gesprekken met artiesten en managers. Wie wil? Wie heeft nog twee weken vrij in mei? Zou volgend jaar anders een optie zijn? Deelnemen betekent: maanden repeteren. En voor wie er zelf iets uit wil halen: een nieuw album, misschien een tour. Er wordt met allerlei artiesten gepraat, Dekker hoeft niet per se met een A-ster naar het Songfestival. In Nederland bij de grootste artiesten horen, is geen garantie voor Europees succes. Kijk naar Trijntje of de Toppers, die de finale niet haalden. „In Europa maakt het ze geen fuck uit dat je in Nederland bekend bent.”

Wie hoog eindigt kan zijn carrière een boost geven – op kosten van de publieke omroep. De Songfestivalinzending wordt wekenlang onderwerp van gesprek in Nederland. Krijgt een plek aan tafel in grote talkshows als Pauw en De Wereld Draait Door, een hoofdrol in de Nederlandse roddelpers. Dekker: „Maar als je twaalf punten van een land krijgt, moet je niet denken dat je daar in één keer de lokale Paradiso uitverkoopt.”

Als je twaalf punten van een land krijgt, moet je niet denken dat je daar in één keer de lokale Paradiso uitverkoopt

Aan de ene kant heb je mensen die het Songfestival zien als een podium voor kitsch, camp, vuurwerk, schreeuwerige zangeressen en een samenzwering tussen Oost-Europese landen. En hoewel hij ook van die kant komt, staat Dekker, sinds hij er zelf acht jaar geleden bij betrokken raakte, aan de andere kant. Hij ziet het Songfestival als het grootste en belangrijkste muziekevenement van Europa. Hij praat over een oranjegevoel, je land verdedigen. En dan word je fanatiek.

Bij de selectiecommissie kan het er „héél hard” aan toegaan, zegt Dekker. Hij herinnert zich hoe ze dronken werden in het restaurant van Jan Smit in Volendam. Smit wilde OG3NE sturen. „Ik heb tegen Jan geroepen – als die meisjes het horen vermoorden ze me alsnog, maar ik riep toen, en ik had al een paar wijntjes op hoor: ‘Ik vind OG3NE gewoon K3 op hakken’.” Op een serieuze toon: „Jan werd heel boos. Terecht. Ik heb het ook teruggenomen, daarna.”