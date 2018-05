Medewerkster tbs-kliniek aangerand en mishandeld

Een medewerkster van tbs-kliniek de Rooyse Wissel in Venray is zondag aangerand en mishandeld door een patiënt. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis. Over haar toestand heeft de instelling niks bekendgemaakt.

Het incident vond plaats bij het dagactiviteitencentrum op het terrein van de Rooyse Wissel. De kliniek zegt “enorm geschrokken” te zijn van de gebeurtenis en is een intern onderzoek gestart. Ook de politie onderzoekt de zaak.

In opspraak

De kliniek in Venray kwam voorgaande jaren meerdere keren in opspraak. Vrij Nederland publiceerde in 2014 een onderzoeksartikel over de behandeling van patiënten met een verstandelijke beperking. Die werden volgens de publicatie ernstig verwaarloosd. De kliniek zou hun medische klachten niet serieus nemen en er zou sprake zijn van onderbezetting.

Een televisie-uitzending van EO-programma Dit is de dag dat jaar liet zien dat gedetineerden beschikking hadden over slagersmessen, sigaretten, telefoons en geld. Ook ontsnapten de afgelopen jaren twee tbs’ers uit de Rooyse Wissel tijdens begeleid verlof.

Zowel de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie onderzochten de situatie in de kliniek. Beide concludeerden dat van misstanden geen sprake was.