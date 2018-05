Luchtaanval veroorzaakt zes doden in presidentieel paleis Jemen

Bij luchtaanvallen door de militaire coalitie onder leiding van Saoedie-Arabië is maandag het presidentieel paleis van Jemen geraakt. Hulpverleners zeggen tegen persbureau Reuters dat daarbij zes doden zijn gevallen. Dertig mensen zouden gewond zijn geraakt.

Het presidentieel paleis in de Jemenitische hoofdstad Sana’a telde drie verdiepingen, die allemaal met de grond gelijk zijn gemaakt. Ook omliggende gebouwen in de drukke wijk, waaronder een luxe hotel, zijn zwaar beschadigd. Alle dodelijke slachtoffers zouden burgers zijn. Verwacht wordt dat veel mensen onder puin terecht zijn gekomen.

Rebellen in het paleis

In het paleis zitten nu Houthi-rebellen; president Adb-Rabbu Mansour Hadi werd er in 2014 uit verdreven. Hij wordt wel nog gesteund door Saoedie-Arabië en wordt ook door de internationale gemeenschap nog erkend als president. Saoedi-Arbië leidt sinds 2015 een militaire coalitie tegen de shi’itische Houthi’s om de macht in het land. De rebellen controleren gebieden in het noorden van Jemen en de hoofdstad Sana’a.

Terwijl Saoedie-Arabië de president van Jemen steunt, vermoedt het land dat Iran juist met de Houthi-rebellen samenwerkt. Voor de burgers wordt de situatie intussen steeds slechter

Het doelwit van het bombardement op maandag zou een bijeenkomst van Houthi-opstandelingen in het paleis zijn geweest. Het is niet duidelijk of bij de luchtaanval hooggeplaatste opstandelingen zijn omgekomen. Eind april werd de belangrijke rebellenleider Saleh al-Samad gedood bij een luchtaanval in de kuststad Hodeida.

De oorlog in Jemen heeft al aan meer dan 10.000 mensen het leven gekost. In het land heerst een humanitaire crisis, met zowel een hongersnood als een uitbraak van cholera.