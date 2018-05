Libris Literatuur Prijs 2018 verrassend naar Murat Isik

De roman Wees onzichtbaar van Murat Isik is de verrassende winnaar van de Libris Literatuur Prijs 2018, de prijs voor de beste Nederlandse roman van het afgelopen jaar. Isik (1977) ontving de prijs, 50.000 euro groot, uit handen van minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) tijdens de plechtige uitreikingsceremonie maandagavond in het Amstelhotel in Amsterdam. De bekendmaking werd op televisie uitgezonden bij Nieuwsuur.

De jury, onder voorzitterschap van schrijver Abdelkader Benali, prees Isiks roman eerder om de „directe, meeslepende stijl” en de „ruim honderd anekdotische, scherp gefocuste hoofdstukken, rijk aan krachtige details en treffende observaties”. Het verhaal draait om de opgroeiende Turks-Nederlandse jongen Metin, wiens leven in de Amsterdamse Bijlmer licht werpt op „een wereld die bekend is uit krantenartikelen en sociale studies, maar nog te weinig uit romans”, aldus de jury. De recensie uit NRC gaf deze tweede roman van Isik vier ballen en oordeelde dat hij er „bewonderenswaardig in slaagt om je steeds geboeid te houden”, en dat hij „een waardevol, literair geluid in het huidige identiteitsdebat” laat horen.

Isik ontving voor zijn roman eerder dit jaar de Boekhandelsprijs – een prijs die namens boekhandelaren wordt uitgereikt aan een boek dat volgens hen nog te weinig onder de aandacht is gekomen. Dat laatste viel overigens mee: Isik wist zoveel liefhebbers te verzamelen en mobiliseren dat Wees onzichtbaar eind vorig jaar de NRC Boekenwedstrijd won, waarvoor lezers konden stemmen. Ook werd het boek genomineerd voor de BNG Bank Literatuurprijs.

Zes boeken waren genomineerd voor de Librisprijs: naast Isiks roman ook De pelikaan van Martin Michael Driessen, En we noemen hem van Marjolijn van Heemstra, Peachez, een romance van Ilja Leonard Pfeijffer, Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken van Arjen van Veelen en De heilige Rita van Tommy Wieringa. Zij ontvangen voor hun nominatie allen een bedrag van 2.500 euro.

De uitverkiezing van Isiks boek komt ondanks het publiekssucces als een verrassing: de roman werd weinig kansrijk geacht doordat Isik „stilistisch zwabbert”, zoals NRC in de recensie schreef. Op voorhand werden Martin Michael Driessen en Tommy Wieringa genoemd als grote favorieten voor de prijs. Wieringa won, net als Ilja Leonard Pfeijffer, al eerder de Librisprijs. Op Thomas Rosenboom na ontving geen enkele schrijver de prijs twee keer, in de vijfentwintigjarige geschiedenis van de prijs.

De Libris Literatuur Prijs wordt gefinancierd door de Libris-boekhandels en de prijs geldt als de meest invloedrijke literatuurprijs van Nederland. Vorig jaar won Alfred Birney met zijn roman De tolk van Java, die na de bekroning een bestseller werd.