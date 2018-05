Italiaanse president wil zakenkabinet na patstelling formatie

De Italiaanse president Sergio Mattarella wil een tijdelijk zakenkabinet vormen. Dat maakte hij maandag bekend, nadat een derde ronde met formatiegesprekken nergens op uitliep. Het tijdelijke kabinet zou zich moeten buigen over de begroting voor 2019 en aan het einde van dit jaar af moeten treden.

Mattarella noemde geen namen voor zijn gedroomde overgangsregering. Wel zei hij dat de huidige premier, Paolo Gentiloni, niet aan kan blijven omdat zijn mandaat is verlopen. Tijdens een persconferentie bleek zijn frustratie.

“Ik hoop dat de verschillende betrokken partijen op een positieve manier zullen reageren door hun verantwoordelijkheid te nemen en het belang van Italië voorop te stellen.”

Parlement moet goedkeuren

De eurosceptische Vijfsterrenbeweging (M5S) en de radicaalrechtse Lega maakten eerder op maandag bekend niets te zien in een technocratische regering. De twee grootste partijen van Italië stelden voor in juli nieuwe verkiezingen te houden. Volgens de president is dit te riskant. Mattarella zegt de politieke partijen de tijd te gunnen om hun mening te vormen over de zakenregering.

Het parlement, waarin de Vijfsterrenbeweging en de Lega een meerderheid vormen, moet de tijdelijke regering goedkeuren. Als het plan van Mattarella niet wordt geaccordeerd, zal de president alsnog verkiezingen uitroepen voor juli of de herfst. Matteo Salvini, de leider van de Lega, reageerde maandag door te zeggen dat “Italië een sterke en vrije regering” nodig heeft. Ook Vijfsterrenleider Luigi Di Maio zegt geen vertrouwen te hebben in de tijdelijke regering.

Per carità, serve un governo coraggioso, determinato e libero, che difenda in Europa il principio PRIMA GLI ITALIANI, che difenda lavoro e confini, altro che governino per tirare a campare.

Per me, o si cambia o si vota!

Conto su di voi. #Mattarella vuole un “governo neutrale”?Per carità, serve un governo coraggioso, determinato e libero, che difenda in Europa il principio PRIMA GLI ITALIANI, che difenda lavoro e confini, altro che governino per tirare a campare.Per me, o si cambia o si vota!Conto su di voi. 7 mei 2018 @ 17:22 Volgen

In maart vonden parlementsverkiezingen plaats in Italië. De rechtse alliantie van Forza Italia, Fratelli d’Italia en Lega behaalde niet genoeg stemmen voor een meerderheidsregering. De Vijfsterrenbeweging werd met ruim 32 procent van de stemmen de grootste, maar de partij van Di Maio weigert samen te werken met Forza Italia waardoor de onderhandelingen in een patstelling raakten.