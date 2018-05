Inspectie onderzoekt alle GVB-veren na incident Amsterdam

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) gaat ook de andere veerponten onderzoeken van de regionale vervoerder GVB na een incident zondagmiddag in Amsterdam. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de regionale omroep NH Nieuws.

Zondagmiddag rond 15.45 uur botste de pont die van Amsterdam-Noord, bij het EYE Filmmuseum, naar het Centraal Station voer hard tegen de kade. Daarbij raakten dertien opvarenden gewond, van wie één een gebroken pols opliep en een zwangere vrouw ter controle naar het ziekenhuis moest worden vervoerd.

Zeventien veerponten

Het onderzoek betreft alle veren van de GVB en gaat over hoe “het geheel van veerdiensten functioneert”, aldus de woordvoerder. Naast een technische inspectie gaat dat ook om de veiligheidsvoorschriften van de GVB, hoe het vervoersbedrijf met zijn personeel omgaat en hoe zij de veiligheid ervaren. De GVB verzorgt naast zes lijnen in de hoofdstad ook veerdiensten over het Noordzeekanaal bij Zaandam, Velsen en Assendeflt. In totaal heeft het bedrijf zeventien veerlijnen.

Naast het incident van zondag zijn ook eerdere incidenten de reden voor het onderzoek. In december botste de Oostveer, die tussen het Azartplein en de Zamenhofstraat vaart, in de mist tegen een vrachtschip. Een jaar eerder botste dezelfde pont ook tegen een schip door onoplettendheid van de bestuurder.

Blaastest

De GVB zei zondag te vermoeden dat de linkerschroef kapot was, waardoor de veerboot mogelijk niet kon afremmen. Maar de leverancier van zowel de pont als die van de techniek onderzoeken, net als de ILT, de precieze oorzaak nog. Een blaastest bij de bestuurder wees uit dat er geen alcohol in het spel was.

Maatschappij Voor Beter OV is kritisch op de GVB. Oprichter Rikus Spithorst schrijft in een wekelijkse maandagcolumn dat ponten meermaals hard tegen de kade zijn gevaren en dat een keer een pontveer midden op het IJ stuurloos raakte:

“Omdat dit ongeval er eentje is in een langere reeks van incidenten, moet ik helaas tot de slotsom komen dat het GVB niet in staat is gebleken zelf de veiligheid van zijn veerdiensten afdoende te waarborgen.”

Dit jaar krijgen overigens alle ponten in Nederland een uitgebreide inspectie, zegt de ILT. Hoe vaak dat gebeurt kan een woordvoerder niet zeggen, maar “het is geen jaarlijks terugkerend fenomeen”.