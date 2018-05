Het stille succes van de Partij voor de Dieren

Krouwel noemt de PvdD een „anti-systeempartij”, net als de PVV, maar dan eentje die weinig weerstand oproept. „Je kunt er als minder geïnteresseerde en minder geïnformeerde kiezer veilig op stemmen, zonder dat je omgeving je veroordeelt. Wie is er nu tegen een partij die zegt dat we lief moeten zijn voor elkaar en voor diertjes?”

Het is een getuigenispartij, bevestigt Koffeman. Net als bijvoorbeeld de SGP, waar de levenshouding van kiezers belangrijker lijkt te zijn dan de afwegingen op actuele politieke thema’s, zoals identiteit, woningnood of betaalbare zorg.

Politicoloog André Krouwel, die op basis van het Nationaal Kiezersonderzoek en zijn eigen Kieskompas de kiezers van de PvdD analyseerde, weerspreekt een sterke gelijkenis met die van GroenLinks. „De GroenLinks-stemmer staat op het marktplein met een bord dat het helemaal anders moet. Die zijn buren vertelt dat ze duurzamer moeten leven. Die gelooft in de politiek als middel om de samenleving te verbeteren.” De PvdD-stemmer „zit driehoog achter met een hond of kat op schoot te mopperen dat de politiek en de EU niet te vertrouwen zijn. Het is iemand zonder geloof in maakbaarheid, zonder politiek engagement”. Het zijn niet alleen laagopgeleiden, maar het is juist ook „de elite die het zich kan veroorloven”.

Daarmee was de „stille opmars” van de partij afgehandeld en kon verder worden gepraat over partijen die er in het Haagse machtsspel wel toe doen. Het is makkelijk om de PvdD-stemmers weg te zetten als fanatieke veganisten of kluizenaarachtige kattenvrouwtjes. Bij de PvdD wordt schouderophalend op dergelijk dedain gereageerd. De partij is opgericht door dierenrechtenactivisten die gewend zijn te werken met minimale middelen en „niet afhankelijk zijn van traditionele persaandacht”, aldus Thieme.

Op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 2018, constateerden verbaasde politieke duiders in de NOS-studio dat de PvdD alweer gewonnen had. Vorig jaar stemden landelijk al ruim 335.000 mensen op de partij – meer dan op 50Plus, SGP, Denk en Forum voor Democratie. Nu verdrievoudigde het aantal raadszetels bijna, naar 33, vooral in grote steden. Rob Trip: „Ze doen het goed in steden waar het minst dieren zijn, eigenlijk.” Dominique van der Heyde: „Nou, Artis, in Amsterdam.” Ron Fresen: „Wij hebben in Den Haag heel veel katten.”

Indirect parlementair succes

De motie is hét parlementaire wapen van een oppositiepartij, ook als die niet wordt aangenomen, zo blijkt uit de werkwijze van de Partij voor de Dieren. Medio april gaf senator Christine Teunissen het kabinet per motie de opdracht om in Brussel te bepleiten dat de EU niet langer het fokken van vechtstieren subsidieert. De Tweede Kamer deed dat vijf jaar geleden ook al, maar dat maakte internationaal geen indruk.

Als Teunissen een hoofdelijke stemming had aangevraagd, had haar motie waarschijnlijk een meerderheid gekregen. Ze liet dat na en de coalitiepartijen stemden en bloc tegen. Teunissen wist dat steun binnen handbereik was, zo gaf ze achteraf toe. Maar als de motie zou zijn aangenomen, zou de EU er toch niks mee doen. Nu hij verworpen is, kan ze bij elk volgend debat haar pleidooi herhalen en zo de aandacht voor het onderwerp vasthouden.

Ook een andere methode, samenwerken door gezamenlijk op te treden, benut de PvdD weinig. Moties dient ze liefst alleen in. De partij heeft niet haar best gedaan mee te schrijven aan de klimaatwet van PvdA en GroenLinks; die gaat de PvdD niet ver genoeg. Aan het ‘linkse pact’ van GroenLinks, SP en PvdA tegen het kabinet doet ze niet mee, want dan moeten er compromissen gesloten worden.

Bij een tweede poging een initiatiefwet ingevoerd te krijgen om de halal en koosjere slacht, waarbij dieren zonder verdoving doodbloeden, te verbieden, is Thieme niet van plan „te wheelen en dealen”. De partij, zo benadrukt ze, is echt niet tegen compromissen, maar „tegen compromisme: het compromis als doel op zich”.

Johnas van Lammeren, de fractievoorzitter in Amsterdam, zei eerder in NRC: „Ik sluit nooit deals. Ik kom wel met oplossingen. En als iemand dat geen goed idee vindt, wil ik het best nog een keer uitleggen.” Teunissen is naast senator ook fractievoorzitter in de Haagse raad en zegt dat deelname aan een coalitie er „in deze, activistische fase van de partij”, dan ook niet in zit. Noch in gemeenten, noch aan het Binnenhof.

De partij kwantificeert succes niet in aangenomen moties of deals met een PvdD-sticker erop, maar in de mate waarin ze slaagt in agenderen, activeren en aanwakkeren. Politicoloog Simon Otjes, werkzaam bij het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, promoveerde op de invloed van partijen als de PvdD. Hij ziet de partij „indirecte politiek bedrijven”. Andere ‘one-issuepartijen’ zoals 50Plus en Denk „sprongen in op een thema waar politiek al veel aandacht voor was, de PvdD dwong andere partijen actief te worden op een terrein waar ze nauwelijks aandacht voor hadden”.

Thieme is trots als andere partijen ideeën overnemen en er credits voor krijgen. „Geweldig! Wij zijn erg van concurrentiebevordering, dat is onze missie. Mensen zien heus wel dat er heel wat veranderd is sinds de PvdD in de Kamer zit.”

De vraag is echter of er in de laatste twaalf jaar meer aandacht voor dierenleed en duurzaamheid is omdat de PvdD in de Kamer zit, of dat de partij in de Kamer zit, omdat er in de maatschappij meer aandacht voor die onderwerpen is.