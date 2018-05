Gouden Palm-winnaar Ermanno Olmi (86) overleden

Ermanno Olmi, een van de belangrijkste naoorlogse Italiaanse regisseurs, is op 86-jarige leeftijd overleden, maakte zijn familie en het Italiaanse ministerie van Cultuur maandag bekend. Olmi won in 1978 een Gouden Palm in Cannes voor L’albero degli zoccoli (De klompenboom). In 2008 won hij op het filmfestival van Venetië de Gouden Leeuw voor zijn totale oeuvre. Hij maakte zo’n veertig korte en twintig lange films.

Olmi leed aan het zeldzame Guillain-Barré-syndroom (GBS), een auto-immuunziekte waarbij de zenuwen worden aangetast. Volgens lokale media werd hij vrijdag opgenomen in het ziekenhuis in zijn gemeente Asiago en overleed hij zondagavond.

Olmi wordt gezien als een humanistische filmmaker en een visuele dichter. De premier van Italië Paolo Gentiloni schreef maandag op Twitter: “Met Ermanno Olmi verliezen we een cinematografische meester en een grootheid in de cultuur en het leven. Zijn betoverde blik vertelde ons over, en verhelderde, de wortels van ons land.” Ook de minister van Cultuur Dario Franceschini noemt Olmi “een grootheid van de Italiaanse cultuur, een grootmeester van de Italiaanse cinema”, die “met zijn karakteristieke, poëtische filmstijl de relatie tussen de mensheid en natuur verkende”.

Neorealisme

Naar eigen zeggen was Olmi geïnspireerd door de neorealistische filmstroming in Italië, die de ‘gewone mens’ centraal stelt. Met L’albero degli zoccoli verbeeldde Olmi het harde boerenleven in Lombardije, Noord-Italië, in de negentiende eeuw. Hij maakte daarbij alleen gebruik van niet-professionele acteurs met een lokaal dialect, Bergamasco.

De film gaat over een vader die een boom omhakt om klompen voor zijn zoon te maken, waarmee hij naar school kan lopen. De rijke landeigenaar stuurt ze weg om een voorbeeld te stellen. Naast de Gouden Palm won de film ook een César, de nationale filmprijs in Frankrijk, voor beste buitenlandse film.

In 1988 won Olmi met La leggenda del santo bevitore (De legende over de heilige drinker) een Gouden Leeuw in Venetië en een David di Donatello, de Italiaanse nationale filmprijs. De korte film verhaalt over een alcoholist die een schuld moet afbetalen bij een kerk in Parijs. De alcoholist werd gespeeld door de Nederlandse acteur Rutger Hauer.

Olmi was getrouwd met actrice Loredana Detto, met wie hij drie kinderen had.