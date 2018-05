Als redacteur ben ik al twintig jaar met veel plezier bezig met de Nederlandse taal.

Mijn zoon van zeventien daarentegen heeft een pleurishekel aan het vak Nederlands.Binnenkort heeft hij weer een proefwerk en ik hoor hem alleen maar zuchten.

„Waar gaat de toets dan precies over?” vraag ik voorzichtig.

„Bluh”, zegt hij mokkend, „over Karel en die ene gast.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl