Flink verlies voor premier Hariri in Libanon

Premier Saad Hariri heeft bij de verkiezingen van zondag bijna een derde van zijn zetels in het parlement verloren. Dat zegt hij maandag in een verklaring waarin hij zijn verlies toegeeft. Zijn sunnitische partij won 21 zetels, een verlies van twaalf zetels. Hezbollah en bondgenoten hebben daarentegen bij de eerste parlementsverkiezingen in negen jaar een flinke overwinning behaald. Een van die bondgenoten is de christelijke partij van president Aoun. Hoe groot die winst is, is nog niet duidelijk. Officiële resultaten laten nog op zich wachten.

De shi’itische beweging Hezbollah, die in de Verenigde Staten wordt gezien als een terroristische organisatie, wordt gesteund door Iran, een vijand van Israël en Saoedi-Arabië. De winst van Hezbollah onderstreept de anti-Israëlische beweging in het land, evenals een groeiende invloed van Teheran in de regio. De Europese Unie categoriseert alleen de militante tak van Hezbollah als terroristische bewegingen. Daarentegen heeft ook de christelijke anti-Hezbollah-partij, de Libische Strijdkrachten, winst geboekt bij de verkiezingen.

Het Libanese politieke systeem verhindert dat één partij een meerderheid krijgt. In het sektarische systeem krijgen de christenen en de moslims elk 64 zetels. De shi’ieten zijn verzekerd van 27 van de 64 zetels voor moslims.

Onvrede

De uitslag vormt ook een risico voor Libanon zelf, dat militaire steun krijgt van de Verenigde Staten en afhankelijk is van miljarden dollars aan internationale hulp om zijn stagnerende economie te hervormen. De verkiezingen, die door het parlement jaren zijn uitgesteld wegens politieke hervormingen, moeten het buitenland overtuigen van de hervormingen. Hariri zei maandag dat de internationale gemeenschap de uitslag “op een positieve manier” moet zien. Het land heeft ook te maken met zo’n miljoen vluchtelingen uit Syrië, terwijl het zelf zo’n 4,5 miljoen inwoners telt.

Onvrede over de economie en de vluchtelingen hebben de heersende partij van premier Hariri zetels gekost. Ondanks het verlies zal Hariri, die nauwe banden onderhoudt met Saoedi-Arabië, premier kunnen blijven. De grondwet verplicht dat de premier sunnitisch is en Hariri’s partij vormt nog het grootste sunnitische blok in de nationale eenheidsregering, waarin het zetelt met Hezbollah-gezinde partijen. Ook de volgende regering zal waarschijnlijk uit zo’n samenwerking bestaan.

Hezbollah heeft geprofiteerd van de oorlog in Syrië, als bondgenoot van de Syrische president Bashar al-Assad. Sinds het in 2012 deelnam aan de oorlog is de groep sterker geworden. De sunnieten in Libanon steunen de Syrische rebellen. Opmerkelijk genoeg heeft dat in Libanon niet tot een regeringsbreuk geleid.

Reacties

De Israëlische minister voor Onderwijs Naftali Bennett herhaalde maandag op Twitter dat Libanon hetzelfde is als Hezbollah. “Israël zal geen onderscheid maken tussen Libanon en Hezbollah en zal Libanon als verantwoordelijk beschouwen voor alles wat zich binnen zijn grenzen afspeelt.” Israël heeft dit al vaker gesteld.