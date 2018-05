Elke zondag is het syncdag

Het leek een prima plan. Precies een jaar geleden kocht ik tijdens de meivakantie een papieren agenda. Handig zakformaat, bruinlederen kaft, van juli tot juli: het perfecte gereedschap om mijn chaotische weekindeling weer in het gareel te krijgen. Niet meer als een flipperkast schietend van de ene naar de andere dubbele afspraak. Vanaf nu zou ik strak en genadeloos plannen, zwart op wit en met veel Ruimte voor Notities.

Overzicht van overzichten

Online agenda’s hebben me nooit veel goeds gebracht. Ze zouden overzicht moeten bieden, maar hoe houd je overzicht over alle overzichten? Alleen op mijn werk al gebruiken we vier verschillende agenda’s: een voor wie wanneer werkt, een voor wie waar is, een voor wie wat doet, een die vrije dagen registreert. Het bijhouden van alle agenda’s is een dagtaak op zich.

Thuis is het niet veel beter. Ons gezin plant in iCloud, de rest van de wereld gebruikt Google Calendar en Outlook, vrienden bestoken me met online datumprikkers en Excel-lijsten.

In mijn vakantiedelirium dacht ik dat een tastbare, papieren agenda het antwoord was op het synchronisatieleed. Het was wel tien jaar geleden dat ik mijn laatste papieren agenda gebruikte. Ik was het even vergeten maar zo’n ding, zo bleek na dag één, vergt een ijzeren discipline. Bijvoorbeeld dat je ‘m altijd bij je hebt. En dat je ‘m bijhoudt en raadpleegt.

Het was, om in agendatermen te blijven, geen succes. Behalve mijn naam, telefoonnummer en wat verjaardagen bleef mijn bruinlederen kleinnood van binnen smetteloos wit. Het was, zo bleek, te laat om te ontsnappen aan de digitale draaikolk. Mijn planning wordt gedomineerd door een continue stroom emails – de inbox is mijn voornaamste agenda. Op vakantie was me dat even ontschoten.

Het bijhouden van alle agenda’s is een dagtaak op zich

Chaos te lijf

Google beloofde onlangs dat de nieuwe versie van Gmail, met betere toegang tot kalender en taken, de zakelijke gebruikers „dagelijks 60.000 uur” zal besparen. Ik moet de eerste gebruiker nog tegenkomen die meer dan 24 uur in een dag weet te proppen, maar het punt is duidelijk: onze dagen worden opgegeten door email en daar kan geen papieren agenda tegenop.

Mijn falen als planner wordt extra duidelijk nu mijn dochter ook toegang heeft tot de digitale familieagenda. Ze is een Blauwe Persoonlijkheid, heb ik geleerd. Dat is het type mens dat verzot is op lijstjes maken, prioriteiten stellen en ver vooruitkijken. Dat heeft ze zeker niet van mij, maar van haar minstens net zo blauwe moeder.

Mijn ongebruikte agenda ligt inmiddels bij het oud papier. Maar ik geef de moed niet op. Nu, opnieuw op vakantie, heb ik een nieuw plan de campagne bedacht. Naast Wasdag en Gehaktdag is het tijd voor een synchronisatie-dag. Een vaste avond waarop ik, vergezeld door mijn twee blauwe huisgenoten, de chaos van de komende week te lijf ga.

Voortaan is het bij ons elke zondag syncdag. Ik zet het nu alvast in mijn agenda.

Marc Hijink is techredacteur.