Drie vragen over stakingen in het streekvervoer

Het gaat om de bussen en sneltrams van Qbuzz rond de stad Utrecht. En de bussen en treinen van Breng in Arnhem en Nijmegen en die van Keolis in Twente. Keolis verwacht dat de treinen tussen Kampen, Zwolle en Enschede wel volgens dienstregeling rijden.

Waarom wordt er gestaakt?

De bonden vinden dat de werkdruk van chauffeurs en machinisten in het streekvervoer te hoog is. In de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) voor het openbaar vervoer willen ze afspraken maken om die werkdruk te verminderen. Als de werkgevers daar concrete afspraken over willen maken, zeggen de bonden, zijn de stakingen voorbij.

Half januari was een cao-akkoord tussen de vervoerders en de vakbonden nabij. De onderhandelaars spraken in een conceptakkoord bijvoorbeeld af dat buschauffeurs elke tweeënhalf uur een ‘plaspauze’ mogen nemen, als de dienstregeling dat toelaat. Ook werden er afspraken gemaakt over minder krappe rijtijden in het rooster.

De achterban van de FNV wees dat conceptakkoord af. De chauffeurs vonden de afspraken niet concreet genoeg en vreesden dat er in praktijk weinig zou veranderen. Voor de ‘plaspauzes’ bijvoorbeeld, moet tijd ingeruimd worden in dienstroosters van chauffeurs, eisen de bonden nu. „Nu zeggen werkgevers: je mag naar het toilet, maar dan loopt de chauffeur wel meteen acht minuten achter op zijn rijschema”, zegt FNV-bestuurder Wilfred Jonkhout. En dat helpt volgens de bonden dus niet om de werkdruk te verlagen.