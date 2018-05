‘Die borstvergroting heeft me goed gedaan’

in

‘Mijn leven ziet er nu heel anders uit dan tien jaar geleden. Toen werkte ik in het nachtleven achter de bar, vaak tot vier of vijf uur ’s ochtends. Dat combineerde ik met baantjes bij een zonnebankstudio en als oppas. Ik maakte veel uren maar verdiende de helft van wat ik nu verdien.

„Sinds een jaar werk ik voor het bikinimerk van mijn zus Amanda, die bekend werd bij het tv-programma De Gouden Kooi. Daar doe ik vijf dagen per week de sales, de online marketing en verzendingen. Mijn werktelefoon gaat de hele dag. Ook in het weekend moet ik bereikbaar zijn. Ik vind het fijn om met familie samen te werken. Mijn zus en ik vertrouwen elkaar blind. Vorig jaar waren we te zien in de online realityserie Keeping up with the Balkjes waarin ons leven werd gevolgd. Die show heeft veel deuren geopend, zo heb ik een aanbieding gekregen voor een nieuw tv-programma.

„Ik vind het ook leuk om vlogs te maken, als een soort eigen dagboekje. Laatst heb ik een liposuctie ondergaan. Ik sport vier dagen per week en viel veel af door te lijnen, maar de laatste centimeters gingen niet weg. Ik heb toen elke seconde gefilmd van hoe dat verloopt, van vlak voor de operatie tot en met erna. Met het vloggen verdien ik nog niet, maar ik krijg bijvoorbeeld wel soms een t-shirt of make-up als ik daar reclame voor maak.”

uit

‘Als je iets niet hebt, koop je het, zeg ik altijd. Ik werk hard om er goed uit te zien. Naast de liposuctie heb ik een paar jaar eerder een borstvergroting gehad. Dat heeft me goed gedaan, ik ben er blij mee. Verder ga ik drie keer per maand naar de kapper, een keer naar de zonnebank en laat ik geregeld mijn nagels en voeten doen, of neem ik een massage. Tuurlijk ga ik ook wel eens zonder make-up naar de supermarkt, maar een kerstboom is mooier mét ballen.

„Zeker met uitgaan wil ik er goed uitzien. Met vriendinnen ga ik graag naar luxe hotelbars of lunchen in Amsterdam-Zuid. Dan bestellen we oesters en champagne, of een lekker wijntje. Als ik uitga geef ik gemiddeld 150 euro uit op een avond. Ook gingen we een keer met een limousine naar Sensation White, dat was een duur avondje.

„Ik leef nu best uitbundig. Toen ik jonger was en minder verdiende deed ik zuiniger, dan haalde ik een broodje bij de bakker in plaats van een Japanse lunch in een restaurant. Ik pas mijn levensstijl aan aan mijn inkomen. Zodra ik kinderen krijg zal ik daar al mijn geld in investeren.

„Mijn grootste kostenpost van dit moment is mijn rijbewijs, daar heb ik al meer dan 4.500 euro in gestoken. Helaas ben ik net weer gezakt. Deze maand is de bruiloft van mijn zus op Mykonos, maar daar vliegen we gelukkig heen.”