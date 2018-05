Dertig arrestaties na moorden op vissers bij Suriname

In het onderzoek naar de overvallen en moorden voor de kust van Suriname zijn tot nu toe dertig mensen opgepakt. Dat heeft de Surinaamse minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, maandag bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Defensie kunnen vissers binnen een week weer veilig de zee op. Hoe de veiligheid gegarandeerd kan worden, lichtte hij niet toe.

Eerder deze maand werd een groep van vermoedelijk twintig vissers op zee overvallen. Hierbij vielen minstens drie doden, vijf vissers hebben het overleefd. De overige opvarenden worden nog altijd vermist. Het is de tweede vissersboot in korte tijd die voor de Surinaamse kust is overvallen.

Gedwongen in zee springen

Tijdens de overvallen zouden zeepiraten de bemanning hebben mishandeld en de vissers hebben gedwongen in zee te springen. Vermoed wordt dat piraten uit buurland Guyana achter de aanvallen zitten, als wraak voor de dood van hun leider enkele weken daarvoor. Een groot deel van de slachtoffers is Guyanees.

De politie kan de geruchten nog niet bevestigen omdat het onderzoek nog loopt. Wel werd eerder bekend dat Guyanees Nakool “Fyah” Manohar, de broer van de overleden Guyanese leider, opgepakt is.

De overvallen zorgden voor veel commotie in Suriname. De regering van president Bouterse kreeg forse kritiek te verduren, onder andere van de Vereniging van Economisten (VES). Volgens de VES doet Bouterse te weinig om de veiligheid op zee te garanderen. Surinaamse vissersboten durven volgens lokale media niet meer uit te varen, uit angst voor meer overvallen.