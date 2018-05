‘Dader steekpartij Den Haag is Syrische asielzoeker’

De man die vastzit voor de steekpartij van afgelopen zaterdag is een 31-jarige Syrische asielzoeker met een verblijfsvergunning. Dat meldden meerdere media zondagavond. De politie van Den Haag kan maandagochtend geen nieuwe informatie verschaffen over de dader of de achtergronden van het incident. Er is nog een “uitvoerig onderzoek” gaande.

De NOS en De Telegraaf schrijven dat het gaat om Malek F. Hij staat niet op de lijst met potentiële terreurverdachten. Volgens bronnen van de omroep wordt ook gekeken naar terrorisme als mogelijk motief.

Kort na het incident meldden de politie en woordvoering van burgemeester Pauline Krikke van Den Haag wel dat de man al bekend was bij instanties vanwege “verward gedrag”. Er is een huiszoeking gedaan in zijn woning. Volgens De Telegraaf en de NOS kwam de man in februari in het nieuws, toen hij zijn huisraad naar buiten gooide. Het zorgde voor veel ophef; de straat werd afgesloten en het openbaar vervoer moest worden omgeleid. Het incident “doet vermoeden dat de man psychische problemen had”, meldt de NOS.

Een woordvoerder van de politie laat aan NRC weten dat de slachtoffers en de dader nog in het ziekenhuis liggen. De slachtoffers zijn buiten levensgevaar. De dader wordt in het ziekenhuis verhoord. Hij zou aan zijn bed zijn vastgeketend en permanent worden bewaakt.

Video van aanhouding

Zaterdagmiddag werden drie vermoedelijk willekeurige voorbijgangers neergestoken in de buurt van Hollands Spoor. De slachtoffers zijn een 21-jarige Zoetermeerder en twee Hagenaars van 35 en 41 jaar oud. Omroep West citeert een ooggetuige die zag dat een man “een andere man van achteren aanviel en zijn keel doorsneed”. De dader zou daarbij “heel koel” hebben gehandeld, volgens De Telegraaf.

De regionale omroep plaatste ook beelden van de steekpartij online, die omstanders maakten. Op het filmpje is te zien hoe de dader wordt neergeschoten en getaserd bij de aanhouding. In de video is ook te horen dat iemand ‘Allahu Akbar’ roept, maar het is niet duidelijk of het de verdachte is. In het laatste persbericht van zondag meldt de politie dat “alle verbale uitingen” van de man ook worden onderzocht. De recherche vraagt omstanders die meer beelden hebben van het incident, die te delen voor het onderzoek.