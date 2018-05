Crisis Air France-KLM verscherpt na vertrek van topman Janaillac

Voor de veertiende dag sinds februari staat deze maandag een deel van de vliegtuigen van Air France aan de grond. Maar nadat het personeel van het zusterbedrijf van KLM vrijdag de groepstopman Jean-Marc Janaillac in een intern referendum over loononderhandelingen naar huis stuurde, is de animo voor de staking afgenomen. Air France verwacht dat maandag „bijna 85 procent” van de vluchten gewoon vertrekt. Vooral binnenlandse en Europese vluchten ondervinden nog hinder.

Dat betekent niet dat een oplossing van het conflict in zicht is. Het vertrek van Janaillac heeft de crisis bij de Franse tak van Air France-KLM alleen maar verder verdiept.

De bestuursvoorzitter had bij het bedrijf „een goed imago”, zegt vicevoorzitter Yannick Floc’h van pilotenbond SNPL tegen NRC. De kritiek van de bonden spitst zich vooral toe op personeelsdirecteur Gilles Gateau, een oud-medewerker van ex-premier Manuel Valls en daarom, voor de bonden, een vooruitgeschoven post van de Franse staat.

De Franse staat op de achtergrond

Het conflict lijkt op het eerste gezicht een ordinaire ruzie over geld. Na goede jaarcijfers eisten de Franse bonden voor het voltallige personeel achterstallige inflatiecorrectie van 6 procent, als compensatie voor de jaren dat salarissen bevroren waren. Ze schroefden hun eisen in april terug naar 5,1 procent, maar volgens de directie was dat nog altijd te veel om concurrerend te kunnen blijven. Air France bood uiteindelijk 2 procent.

Maar zoals bij ieder conflict bij Air France speelt op de achtergrond ook de positie van de Franse staat een prominente rol. Terwijl KLM altijd een particulier bedrijf is geweest, werd Air France pas in 2004 geprivatiseerd. Nog altijd bezit de Franse staat 14 procent van de aandelen in moederbedrijf Air France-KLM. (De Nederlandse staat heeft 5,9 procent van KLM.)

Als, zoals nu, de gemoederen hoog oplopen, kijken veel Franse personeelsleden in de eerste plaats naar de regering voor een oplossing. Die springt op zeker moment wel bij om de nationale luchtvaartmaatschappij te redden, suggereerden ook de bonden dit weekend. Dat is niet vreemd: opeenvolgende Franse regeringen zijn Air France altijd als „integraal onderdeel van het Franse staatsapparaat blijven zien”, zegt de liberale econoom Nicolas Bouzou.

Dat is te zien aan de mensen die het bedrijf leiden. Janaillac was een persoonlijke vriend van ex-president François Hollande die naar voren werd geschoven als vervanger van een vertrouweling van Hollandes voorganger Sarkozy. De namen die nu circuleren voor de opvolging van Janaillac, zegt de in overheidskringen goed ingevoerde Bouzou, zijn opnieuw „profielen van hoge ambtenaren, niet van ondernemers”.

Meer afstand

Toch lijkt de huidige Franse regering meer afstand te houden. Premier Édouard Philippe, laat staan president Emmanuel Macron heeft vrijdag op de uitslag van de personeelsconsultatie gereageerd.

„De staat is er niet om schulden over te nemen of bedrijven te hulp te schieten die niet de noodzakelijke inspanningen doen om competitief te worden”, zei minister van Financiën Bruno Le Maire zondag op tv-zender BFM. „Met het huidige salarisniveau van piloten, en terwijl we weten dat het bedrijf in gevaar is, kun je niet met zulke hoge salariseisen komen.”

Econoom Bouzou pleitte er daarom dit weekend in de krant Le Figaro voor dat de Franse staat de aandelen Air France-KLM van de hand doet. „Dat is geen goede deal, want veel zijn ze niet veel meer waard”, zegt hij telefonisch in een toelichting. „Maar om Air France te redden zou de staat zich verder terug moeten trekken.”

Hoewel deze suggestie ook sinds enkele weken in kringen rond Macron te horen is, lijkt de mogelijkheid niet erg realistisch. Le Maire is bezig enkele staatsbedrijven, waaronder luchthavenbedrijf Aéroports de Paris, te privatiseren, maar Air France ligt op dit moment te gevoelig. „Dat Franse bonden met zulke buitensporige looneisen komen”, zegt Bouzou, „is puur omdat ze nog altijd in die ideologie van het staatsbedrijf zitten”.

Voor dinsdag zijn nieuwe acties aangekondigd. Iedere dag dat vliegtuigen uitvallen kost Air France rond de 25 miljoen euro. Totaal zou de staking inmiddels zo’n 300 miljoen hebben gekost.