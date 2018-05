Brussel keurt overname Italiaans staalbedrijf door Arcelor goed

De Europese Commissie heeft de vorig jaar aangekondigde overname goedgekeurd van de Italiaanse staalproducent Ilva door ArcelorMittal. Omdat door het samengaan van de twee een nog groter deel van de Europese staalmarkt in handen van Arcelor komt, moet de producent een aantal fabrieken te sluiten, meldt AP.

Het afstoten van productiefaciliteiten is een eis van de Europese Commissie. Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Verstager kondigde in november een uitgebreid onderzoek aan naar de overname omdat ze vreesde dat Arcelor te machtig werd. Arcelor stoot fabrieken af in Tsjechië, België, Luxemburg, Italië, Roemenië en Macedonië. In Frankrijk en Italië sluit het een aantal distributiekantoren.

Staalproducent

“Dit besluit garandeert dat de overname, waardoor veruit de grootste staalproducent in Europa ontstaat, niet zal leiden tot hogere staalprijzen ten koste van de Europese industrie, haar miljoenen werknemers en de consument”, zei eurocommissaris Versterger in een verklaring. Arcelor, dat genoteerd is aan de Amsterdamse beurs, betaalt 1,8 miljard euro voor Ilva. Het doet dat in samenwerking met de Italiaanse branchegenoot Marcegaglia, al krijgt Arclor het grootste deel van Ilva in handen. Verder investeert het consortium de komende zeven jaar 2,4 miljard euro in Ilva.

ArcelorMittal is een van de grootste ondernemingen ter wereld. Het draaide vorig jaar een omzet van 68,7 miljard dollar. De Luxemburgse multinational heeft bijna tweehonderdduizend mensen in dienst.