23 doden bij explosies in Pakistaanse mijnen

Bij explosies in twee kolenmijnen in het zuidwesten van Pakistan zijn zaterdag zeker 23 kompels om het leven gekomen. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt, meldt AP. Alle slachtoffers zijn zondag bij reddingswerkerkzaamheden uit de mijnen gehaald.

In beide mijnen deden zich ontploffingen voor als gevolg van een ophoping van methaangas. Er is geen verband tussen de ongelukken. In een van de mijnen kwamen zestien mensen om. Volgens persbureau AFP is het plafond door de explosie naar beneden gekomen. Negen mijnwerkers zouden daarbij gewond geraakt zijn, van wie twee ernstig. In de tweede mijn kwamen zeven kompels om en raakten twee mensen gewond, zegt de mijneninspectie tegen AP.

De ongelukken vonden plaats bij de Marwar-mijnen in de kolen-, gas- en olierijke provincie Beloetsjistan, enkele tientallen kilometers ten oosten van de provinciehoofdstad Quetta. In het gebied gebeuren veel ongelukken. De meeste mijnen zijn staatseigendom, maar worden geleaset door particuliere ondernemingen.