Vervoerders willen met bonden praten, maar stakingen OV gaan door

De geplande stakingen in het Openbaar Vervoer (OV) op dinsdag gaan “sowieso” door, ondanks het aanbod van de werkgevers om om tafel te gaan met de vakbonden. Dat meldt vakbond FNV zondag aan persbureau ANP. De vakbonden hebben regionale stakingen afgekondigd in Utrecht, de regio Arnhem-Nijmegen en in Twente.

Na de landelijke staking op 30 april en 1 mei nodigde de brancheorganisatie Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) vakbonden CNV en FNV dit weekend uit om opnieuw te spreken over de cao Streekvervoer. Voorzitter Fred Kagie zegt in de uitnodiging te willen praten over “hoe het vertrouwen kan worden vergroot dat afspraken over de werkdruk goed worden uitgevoerd”.

Concrete afspraken in cao

De vakbonden eisen dat er concrete afspraken over werkdruk worden vastgelegd in de cao, bijvoorbeeld over het aantal plaspauzes. Zij stellen dat dit nodig is om er zeker van te zijn dat werknemers worden beschermd. FNV zegt zondag opnieuw dat mogelijk meer regionale stakingen volgen. De vakbond heeft dinsdag ook een demonstratie gepland, waarbij 150 chauffeurs van het FNV-kantoor in Utrecht naar het provinciehuis lopen om een zwartboek aan te bieden waarin de “misstanden rond de werkdruk” worden beschreven.

Vooral voor reizigers in Twente zal het dinsdag lastig worden op plaats van bestemming te komen. Op deze dag staakt hier ook het regionale treinpersoneel van Arriva en Keolis. De medewerkers eisen een salaris dat gelijk is aan dat van NS-personeel.

Al maanden wordt onderhandeld over maatregelen om de werkdruk voor OV-medewerkers te verlagen. Een eerder akkoord werd door de bonden afgewezen omdat het niet concreet genoeg was. Onder de cao Streekvervoer werken 12.000 mensen.