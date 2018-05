Twee Palestijnen doodgeschoten die grens wilden oversteken

In de gazastrook zijn zondag twee Palestijnen doodgeschoten door Israëlische militairen toen zij de grens probeerden over te steken. Dat meldt het Israëlische leger volgens persbureau Reuters. Volgens de verklaring probeerden drie verdachten “Israël te infiltreren en de veiligheidsinfrastructuur te bedreigen” in de buurt van het grenshek. Het is niet duidelijk of de derde persoon ook geraakt is.

De mannen werden doodgeschoten in de buurt van de plaats Khan Younis, in het zuiden van de Gazastrook. Sinds eind maart vinden daar grote protesten plaats. Het Israëlische leger heeft er meerdere malen vuurwapens ingezet tegen Palestijnse demonstranten. Sinds het begin van de protesten zijn minstens 42 Palestijnen omgekomen.

Verjaardag Israël

De inzet van wapens door het Israëlische leger is Israël de afgelopen weken op flinke internationale kritiek komen te staan. Volgens premier Benjamin Netanyahu heeft het leger echter geen keus en worden kogels en traangas ingezet om Israëlische burgers te beschermen.

De demonstraties staan onder leiding van de fundamentalistische islamitische beweging Hamas. De zogenoemde Grote Mars van de Terugkeer vindt plaats tijdens het zeventigste bestaansjaar van de staat Israël. De groepering heeft aangekondigd dat de demonstraties op 15 mei, de verjaardag van Israël, een hoogtepunt zullen bereiken. Die dag willen de Palestijnen op verschillende plekken aan de Israëlische grens protesteren.