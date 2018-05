Topman van Air France-KLM blijft nog tot 15 mei

Topman van Air France-KLM, Jean-Marc Janaillac, blijft zijn werkzaamheden nog uitvoeren tot na de jaarvergadering van luchtvaartmaatschappij op dinsdag 15 mei. Pas daarna treedt hij formeel terug, stelt de onderneming in een persbericht.

Janaillac maakte vrijdag zijn terugtreden bekend, nadat ruim 55 procent van de werknemers van Air France onverwachts tegen het laatste loonbod van de directie had gestemd. De vakbonden eisten in februari 6 procent salarisverhoging over 2018. De pilotenbonden wilden er zelfs 10,7 procent erbij. De directie stelde een geleidelijke loonsverhoging van 6,95 procent over vier jaar voor.

Impasse doorbreken

Janaillac had zijn toekomst aan de uitkomst van die stemming over het finale loonbod verbonden. NRC-correspondent in Frankrijk Peter Vermaas schreef zaterdag:

“Ervan overtuigd dat het aantal stakers, een minderheid, niet de mening van het voltallige personeel reflecteerde, schreef Janaillac twee weken geleden een internetconsultatie uit om de impasse in de loononderhandelingen te doorbreken. Hij zei op te stappen als het personeel niet akkoord ging met het laatste voorstel van de directie. Van de ongeveer 46.000 Franse werknemers nam 80,3 procent de moeite om te stemmen. Die hoge opkomst liet Janaillac geen andere keus dan nu te vertrekken.”

Air France kampt al sinds februari met stakingen. Dertien dagen legden werknemers van het bedrijf in totaal al het werk neer. Dat kostte het concern zeker 300 miljoen euro. Het einde van het conflict bij het zusterbedrijf van KLM lijkt nog altijd niet in zicht.