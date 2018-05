Russische oppositieleider Navalny weer op vrije voeten

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is zondag weer vrijgelaten. Hij moet zich volgende week vrijdag voor de rechter verantwoorden, heeft zijn advocaat bekendgemaakt volgens persbureau AFP. Hij is aangeklaagd voor het organiseren van een verboden bijeenkomst en voor verzet tegen politieagenten.

Nalavny werd zaterdag gearresteerd, tegelijk met meer dan vijftienhonderd mensen die aan het demonstreren waren tegen president Poetin. Navalny had het protest tegen Poetins ‘tsaristische heerschappij’ aangekondigd. De president begint maandag aan zijn vierde termijn. In verschillende grote steden waren duizenden mensen op de been.

Uitgesloten als kandidaat

Poetin won in maart de verkiezingen, waarvan Navalny was uitgesloten omdat hij een aantal keer is veroordeeld, onder meer voor fraude. Volgens de oppositieleider waren de veroordelingen politiek gemotiveerd en zijn de verkiezingen niet eerlijk verlopen. Navalny meent dat Poetin zijn heerschappij onaantastbaar maakt door tegenstanders uit te sluiten van deelname.

De oppositieleider wordt regelmatig opgepakt. Navalny staat erom bekend zich kritisch uit te laten over de Russische overheid in video’s en tijdens protesten. Vorig jaar riep hij op tot een boycot van de Russische verkiezingen, nadat hij werd uitgesloten als kandidaat.