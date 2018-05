Pont ramt kade in Amsterdam, dertien gewonden

In Amsterdam is een pont zondagmiddag tegen de kade van de rivier het IJ geramd. Hierbij vielen dertien gewonden. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht, een heeft een gebroken pols, de ander is zwanger en ter controle naar het hospitaal gebracht. Volgens de politie was de oorzaak waarschijnlijk een technisch mankement.

De pont voer vanaf Amsterdam-Noord naar het Centraal Station van de hoofdstad. Volgens lokale nieuwszender AT5 kon de pont niet goed afremmen, mogelijk was er een probleem met een van de schroeven.

Blaastest negatief

Een woordvoerder van de GVB zegt nog niets te kunnen zeggen over de precieze oorzaak van het ongeluk omdat het onderzoek nog loopt. Het is ook nog niet duidelijk hoe groot de schade aan het schip is.

Uitgesloten is dat de schipper had gedronken. Hij moest een blaastest uitvoeren. De pont vaart nog wel, maar er worden voorlopig minder schepen ingezet, in afwachting van het onderzoek.