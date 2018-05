Opnieuw dodelijke explosie stembureau Afghanistan

Opnieuw heeft een bomaanslag bij een verkiezingsbureau in Afghanistan veel levens geëist. In een moskee in de oostelijke provincie Khost, die dienst deed als registratiecentrum voor de parlementsverkiezingen van oktober dit jaar, gingen zondag explosieven af. Die doodden zeker 17 mensen. Ook raakten 34 mensen gewond, meldt een politiewoordvoerder aan persbureau Reuters.

Sinds de kiezersregistratie voor de verkiezingen vorige maand begon, zijn er al meerdere aanslagen gepleegd op verkiezingscentra. Op 22 april vielen er bijvoorbeeld ook al zeker zestig doden bij een aanslag op een stembureau in Kabul. Zowel de Talibaan als een lokale terreurgroep die zich heeft aangesloten bij Islamitische Staat (IS) vinden de verkiezingen onwettig. Er werd daarom al lange tijd gevreesd voor aanslagen op verkiezingskantoren.

Op het moment van de explosie van zondag hadden mensen zich bij de moskee verzameld voor het middaggebed. Een woordvoerder van de politie denkt volgens Reuters dat er deze keer geen sprake is geweest van een zelfmoordaanslag. De bommen zouden op een eerder moment zijn achtergelaten in de moskee. De verantwoordelijkheid voor het incident is nog niet opgeëist.

De Talibaan ontkent betrokken te zijn bij de aanslag van zondag. Bij de aanslag op 22 april eiste IS de verantwoordelijkheid op. Ook een hele lijst aan kleinere incidenten rond stembureaus lijkt erop gericht mensen bang te maken om zich te gaan registeren voor de verkiezingen. Half april werden onder meer drie agenten vermoord die kantoren voor kiezersregistratie bewaakten.