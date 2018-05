King James staat er alleen voor

Zaterdagavond in de Quicken Loans Arena, in Cleveland, Ohio. De slotfase van Cleveland Cavaliers tegen Toronto Raptors, gelijke stand, verlenging dreigt.

Nog zeven seconden. LeBron James, sterspeler van de Cavaliers, steekt het veld over, wijkt uit naar links, zoekt tegenstander Ogugua Anunoby op en versnelt. Kunststukje in de maak?

Nog twee seconden. Hij gaat richting de hoek van het veld, zet af met zijn linkervoet, draait in de lucht richting de basket.

De hoek is erg moeilijk. James oefent specifiek op wedstrijdbeslissende schoten, vanuit posities als deze. Vier keer eerder maakte hij een buzzer beater (beslissend punt bij het eind van het duel) in de play-offs van de NBA, de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie. Anderhalve week terug maakte hij er nog een in de eerste ronde tegen Indiana Pacers.

Terug naar zaterdag. Nog anderhalve seconde. James hangt hoog boven Anunoby en gooit met zijn rechterhand, zo’n 4,5 meter van de basket, met een gevoelig boogje.

De bal is een seconde onderweg. The Q, zoals het stadion kortweg wordt genoemd, is even een stilleven. De bal kust de linkerbovenhoek van het glas van het bord en belandt met wat effect in de ‘rim’, waarna het netje heen en weer schudt.

De buzzer klinkt, einde wedstrijd. Cleveland wint, 105-103. Publiek komt het veld op, teamgenoten duiken op James. Cleveland komt op 3-0 in de best-of-seven in de tweede ronde van de play-offs en kan de ontmoeting maandag beslissen.

Bekijk hier beelden vanuit verschillende camerastandpunten van het winnende schot:



High fives

Het was de week van James: de Pacers verslaan in de doorslaggevende zevende wedstrijd, drie keer winnen van Toronto (sterkste team in de Eastern Conference) en twee keer meer dan veertig punten maken. In de volgende ronde wacht waarschijnlijk Boston Celtics, dat met 3-0 leidt tegen Philadelphia 76ers

„LeBron speelt nu het beste basketbal van zijn leven”, zegt Sam Jones (40) vanuit Ohio. De Amerikaanse Nederlander was coach bij Den Bosch en zat in de staf van de Nederlandse ploeg, tot hij in 2016 assistent-coach werd bij Canton Charge, het opleidingsteam van Cleveland Cavaliers. Zaterdag zat Jones in het stadion. „Het was alsof we kampioen werden, iedereen gaf high fives.”

Bij de voorbereiding op dit seizoen, in het najaar, stond Jones met James op het trainingsveld, net als in 2016. Met de andere coaches van het filiaalteam wordt Jones in die periode betrokken bij de trainingen van de Cavaliers onder leiding van hoofdcoach Tyronn Lue, om één lijn te krijgen in de tactiek, systemen en trainingsmethoden.

James (33) zet de toon op de trainingssessies in de voorbereiding, vertelt Jones. Als een training om tien uur begint, is James er al om zeven uur. Tot acht uur doet hij fitness, tot negen uur gooit hij los, dan gaat hij ontbijten en om tien uur begint de echte training die twee uur duurt.

Foto Justin Lane/EPA



Waarna hij nog extra schoten oefent. „Niemand vertrekt dan, omdat ze weten dat LeBron nog gaat gooien”, zegt Jones. „Een training van tien tot twaalf komt bij hem neer op een trainingsdag van zeven tot half twee.”

Tijdens het seizoen neemt James geen dag vrij. Jones sprak een beveiliger van James, die altijd bij hem in de buurt is. „Die zei: ik heb deze zomer vier dagen vrij genomen, elke dag was hij in de gym.”

De titel van 2016

Na vier jaar en twee NBA-titels bij Miami Heat keerde James in 2014 terug naar Cleveland en bezorgde de club in 2016 na de comeback tegen Golden State Warriors de eerste titel in de clubhistorie. Het probleem nu: James staat er te vaak alleen voor, na het vertrek van Kyrie Irving naar Boston. James wordt „te veel” gebruikt, zegt Jones. „Dat is een worsteling voor coach Lue. Je hebt de beste speler ter wereld, waarom zou je iemand anders een play laten maken? Het is zoeken naar de balans.”

De Warriors, de grootse concurrent, zijn in de tussentijd sterker geworden, door de komst van Kevin Durant. „Dat is het LeBron James-effect”, zegt Jones. „Spelers zagen dat ze niet voorbij LeBron konden. Dus ging Durant naar de Warriors, om James te kunnen verslaan.” En zo geschiedde. Het sterrenteam van de Warriors won in 2017 de finale: 4-1.

Dit wordt gezien als het minste team waarmee James speelt sinds zijn terugkeer naar Cleveland. Een titel met deze ploeg zou zijn grootste meesterwerk zijn

Cleveland haalde voor dit seizoen grote namen. Maar de ploeg stortte in, de „chemie” ontbrak, vertelt Jones. „Sommige spelers werkten niet zo hard als ze moesten. Ze zaten in een ‘veteranenmodus’, waren relaxed, niet hongerig.” De leiding greep in, in februari werd in een uur tijd via meerdere deals afscheid genomen van zes spelers, onder wie Dwyane Wade, Derrick Rose en Isaiah Thomas. Jonge talenten kwamen daarvoor in de plaats.

Dit wordt gezien als het minste team waarmee James speelt sinds zijn terugkeer naar Cleveland. Een titel met deze ploeg zou zijn grootste meesterwerk zijn. Jones, die in Chicago opgroeide in de tijd dat de Bulls daar met Michael Jordan zes NBA-titels wonnen: „Als het James lukt om een titel te winnen met deze ploeg, kan hij Jordan voorbij gaan als de beste speler ooit.”

De vraag is wat James na dit seizoen doet. Hij is dan free agent, en kan kiezen waar hij naar toe wil. Hij wordt al langer in verband gebracht met Los Angeles Lakers, vanwege zijn tweede huis daar en zijn ambities op gebied van televisie en film. Een langer verblijf in Cleveland behoort ook tot de opties. Jones: „Hier in Ohio is hij letterlijk The King.” En de koning is op jacht.