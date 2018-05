Gewonden steekincident Den Haag buiten levensgevaar

De drie mensen die zaterdag in Den Haag door een man met een mes werden verwond, verkeren buiten levensgevaar. Ze liggen wel nog in het ziekenhuis, bevestigt de politie.

Een 31-jarige man stak op het Johanna Westerdijkplein drie mensen neer, onder wie een 21-jarige Zoetermeerder en een 41-jarige Hagenaar. De identiteit van het derde slachtoffer is vooralsnog onbekend. De drie raakte zwaargewond bij de steekpartij. De dader werd door de politie in zijn been geschoten en daarna gearresteerd. Alle vier de betrokkenen zijn naar ziekenhuizen gebracht.

Onderzoek naar motief

Na het incident was het plein in de buurt van Hollands Spoor, een tijd afgezet voor onderzoek. De politie kent de verdachte vanwege “verward gedrag”. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag en de politie meldden zaterdagavond dat “er geen signalen zijn dat er meer speelt”. De verdachte wordt waarschijnlijk verhoord in het ziekenhuis. Vooralsnog is niets bekend over het motief.

Het onderzoek gaat zondag verder, laat een woordvoerder van de politie zondagochtend weten. Omstanders die camerabeelden hebben van het incident of van het plein wordt gevraagd die met de politie te delen.