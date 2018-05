De saaiste etappe van de eeuw

De wielrenner over de woestijn: ‘Het was helemaal niks.’

De verslaggever ter plaatse: ‘Je zit met je handen in het haar. De hele middag heb ik zitten kijken naar het peloton dat op een kaarsrechte asfaltweg rijdt. Uren- en urenlang. Met links en rechts alleen maar zand. Ik heb de krant gebeld en gezegd: jongens, het is voor het eerst in mijn carrière, maar ik heb dus geen verhaal. Horen jullie: géén verhaal!’

De baas van de Giro: ‘Prachtig zoals Israël zich de afgelopen dagen laat zien. Een woestijn is niet saai. Dat is maar net hoe je het bekijkt. Een woestijn is gewoon óók natuur. Wij traditionele Europeanen beseffen dat te weinig. Ik heb echt genoten. En onze kas zit door de startgelden van Jeruzalem mudjevol, kan ik u melden.’

De wielrenner: ‘Op een gegeven moment had ik misschien al honderd kilometer rechtuit gereden. Knettergek werd ik ervan. Ik heb me opgericht en met mijn handen aan mijn mond keihard geschreeuwd: ‘Ik wil verdomme een bocht!’

Het meisje met de blote borsten: ‘Ik stond al uren langs de kant in de woestijn. Het was bloedheet daar. Vroeger zag je in de Tour weleens dat vrouwen hun shirtje omhoog deden. Dat heb ik hier ook gedaan. Voor de lol. Ik kwam vol in beeld, hoorde ik later.’

De tv-commentator: ‘Wat moet je vertellen op zo’n dag? Op sportief gebied gebeurt er helemaal niets. Maar ja, je bent live. Ik heb zo’n boek voor me liggen met wetenswaardigheden. We kwamen langs een zuivelfabriek, in een oase midden in de woestijn. Daar zorgen 700 koeien voor 62 miljoen liter melk per jaar.’

De wielrenner: ‘Ja, ik zag dat meisje staan. In het peloton moesten we er wel om lachen. Ik heb een hoop foute grappen gehoord. Het was even wat anders dan zand.’

De directeur van de nieuwe luchthaven: ‘Het complex was vanuit de helikopter schitterend in beeld gebracht. Het is eind van dit jaar pas af, maar je zag de verkeerstoren en de brede landingsbanen. Er komen veel internationale vluchten deze kant op. Jammer dat het koraal in de Rode Zee zo afbrokkelt door al die klote-toeristen.’

De andere tv-commentator: ‘Dat hele verhaal van jou over 62 miljoen liter melk door 700 koeien, daar klopt helemaal niets van. Dan moeten die beesten knallende uiers hebben, zo groot als luchtballonnen.’

Zijn collega-commentator: ‘Kijk daar, die hoge steenmassa. Dat is watererosie bij zandsteen en dan krijg je van die pilaren. Zo meteen de sprint in Eilat, tot zo, na de reclame.’

Uw columnist: ‘Terwijl iedereen buiten was – op een terras, in de tuin of op het water – zat ik als enige Nederlander drie uur lang via Eurosport naar een rechtuit rijdend peloton in de woestijn te kijken. Echt, dit was de saaiste etappe van de eeuw.’

De wielrenner: ‘Er was niets aan.’

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.