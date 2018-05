ADO Den Haag op valreep naar play-offs

Een gelijkspel tegen het al gedegradeerde FC Twente was zondag voor NAC Breda genoeg om zich te handhaven in de Eredivisie: 1-1. Temeer omdat Roda JC op de laatste speeldag met 3-2 van ADO Denk Haag verloor. Roda JC zal als nummer zestien, net als nummer zeventien Sparta, nacompetitie moeten gaan spelen. De overwinning van ADO Den Haag betekent dat die club mag meedoen aan de play-offs voor Europees voetbal. De ploeg haalde PEC Zwolle in, dat met 6-0 verloor op bezoek bij AZ.

PEC Zwolle werd daarmee de grote verliezer van de laatste speelronde in de eredivisie. ADO Den Haag steeg door haar winst van de negende naar de zevende plek. Dit betekent dat de club het in de play-offs eerst tegen nummer zes Vitesse zal gaan opnemen. Nummer vijf FC Utrecht speelt tegen nummer acht sc Heerenveen. Die ploeg zakte van de zevende naar de achtste plek door een 3-2 verlies thuis tegen Feyenoord.

NAC Breda speelt gelijk tegen FC Twente

NAC Breda behaalde zondag het punt dat de club nodig had om helemaal op eigen kracht handhaving in de Eredivisie veilig te stellen. Al bleek het punt, dat het gelijkspel tegen hekkensluiter FC Twenten opleverde, uiteindelijk niet eens echt nodig, doordat Roda JC verloor. De wedstrijd tussen FC Twente en NAC Breda werd aan het begin van de tweede helft kort stilgelegd. Scheidsrechter Edwin van de Graaf stuurde de spelers van het veld nadat fans van thuisclub FC Twente erg veel vuurwerk op het veld hadden gegooid.

Jahanbakhsh topscorer met 21 treffers

Alireza Jahanbakhsh sleepte door zijn aandeel in de grote overwinning van AZ op PEC Zwolle de titel van topscorer van de Eredivisie in de wacht. De Iraanse aanvaller wist dat hij moest scoren, omdat zijn grootste concurrent op de topscorerslijst, Bjørn Johnsen van ADO Den Haag, er twee maakte zondag en daarmee eindigde op een totaal van negentien doelpunten. De 24-jarige Jahanbakhsh scoorde zelf echter drie keer en kwam daarmee op een totaal van 21 doelpunten. Hij volgt Nicolai Jørgensen op als topscorer. De Deense spits van Feyenoord maakte er vorig seizoen ook 21.

Ajax wint moeizaam, kampioen PSV gelijk

De overige wedstrijden op de laatste speeldag van de competitie deden er eigenlijk nog maar weinig toe. Ajax won op bezoek bij Excelsior met een moeizame 2-1. Het elftal van trainer Erik ten Hag kwam aanvankelijk zelfs op achterstand door een eigen doelpunt van Matthijs de Ligt. Justin Kluivert en Kasper Dolberg bogen die achterstand in de openingsfase van de tweede helft om tot een voorsprong. Voor rust lieten Ajax-fans luidkeels weten hoe ze over hun ploeg dachten, meldt persbureau ANP. Ze zongen:

“Ooh wat zijn we slecht. Zo slecht zijn we in jaren niet geweest.”

Het duel tussen Willem II en Vitesse eindigde in een gelijkspel: 2-2. Willem II kwam in Tilburg twee keer op voorsprong, maar de bezoekers uit Arnhem kwamen beide keren van die achterstand terug. Ook kampioen PSV kwam niet verder dan een gelijkspel. Daarmee wist PSV na de kampioenswedstrijd tegen Ajax geen wedstrijd meer te winnen. Na gelijke spelen in uitduels tegen Roda JC en ADO Den Haag bleef het op de slotdag van de competitie in Eindhoven nu tegen FC Groningen 0-0. Ten slotte verloor Sparta thuis met 5-2 van Heracles Almelo en won FC Utrecht zijn laatste wedstrijd van het seizoen thuis met 1-0 van VVV-Venlo.