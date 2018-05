Tienduizenden Fransen protesteren tegen hervormingen Macron

In Parijs zijn zaterdag tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de economische hervormingen van president Macron. Met borden als “stop Macron” en opgezweept door fanfares liepen de demonstranten joelend door de straten van de Franse hoofdstad. Ook op andere plekken in Frankrijk ageerden enkele honderden tegen Macrons beleid.

De actie in Parijs verliep grotendeels zonder problemen, vermelden de internationale persbureaus, die de sfeer als “carnavalesk” omschrijven. De aanwezigen liepen rond in pruiken, met clowneske Macron-maskers op of in vikingkostuum. Volgens de gemeente Parijs bestond de mars uit veertigduizend mensen. Reuters-verslaggevers melden dat het publiek gemêleerd was. Ze zagen ziekenhuismedewerkers meelopen, ouderen, demonstranten met communistische sympathieën.

Hard-links

De demonstraties zaterdag zijn een initiatief van de hard-linkse oppositiepartij La France Insoumise (LFI). De LFI wordt geleid door Jean-Luc Mélenchon, vorig jaar een uitdager van Macron in de verkiezingen om het presidentschap. Zij vinden dat Macron met zijn hervormingsagenda vooral opkomt voor de rijken.

Sinds zijn aantreden een jaar geleden voerde Macron verschillende grootschalige hervormingen door. Zo pakte hij de arbeidsmarkt aan waardoor werkgevers makkelijker krachten kunnen inhuren en ontslaan. Het volgende project is de reorganisatie van de Franse spoorwegen. Voor de zomer wil de Franse regering staatsspoorbedrijf SNCF klaarmaken voor de in EU-verband afgesproken concurrentie op het spoor. Dat houdt onder meer in dat getornd wordt aan de relatief gunstige arbeidsvoorwaarden van spoormedewerkers. Die plannen stuiten op veel verzet in Frankrijk.

Beeld van de demonstratie in Parijs. Foto Gerard Julien

Cadeautjes

“Lang leve de spoormedewerkers”, riep oppositieleider Mélenchon tijdens een toespraak bij de protestmars in Parijs. “Waar het hier om gaat, is de eindeloze reeks cadeautjes die aan de rijken worden gegeven, terwijl het gewone volk worstelt om rond te komen’, zei hij voor de camera’s van televisiezender TF1.

In Parijs waren hier en daar enkele opstootjes tijdens het protest. De politie arresteerde vier mensen, een agent raakte gewond. Over het algemeen verliepen de acties vreedzaam. Er was met tweeduizend aanwezige agenten dan ook fors ingezet op beveiliging.

Eerder deze week liepen 1-mei-demonstraties in Parijs uit de hand toen honderden gemaskerde anarchisten stenen gooiden naar de politie en auto’s in brand staken. De autoriteiten arresteerden die dag meer dan tweehonderd mensen.

Op 26 mei plant oppositiepartij LFI een nieuwe protestactie.