Russische oppositieleider Navalny opgepakt bij demonstratie

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is zaterdag in Moskou opgepakt tijdens een demonstratie tegen de Russische president Vladimir Poetin. Volgens persbureau AFP raakten de demonstranten uit het Navalnykamp en Poetinkamp slaags met elkaar. De oproerpolitie zette daarop traangas in en arresteerde ruim 350 mensen.

Navalny had voorafgaand aan de inauguratie van Poetins vierde presidentschap opgeroepen de straat op te gaan om te protesteren tegen wat hij Poetins ‘tsaristische heerschappij’ noemt. Poetin, die in maart bij de verkiezingen 70 procent van de stemmen kreeg, wordt maandag ingezworen. Kort nadat Navalny op het Poesjkinskajaplein verscheen, werd hij opgepakt.

De hele afgelopen week was Navalny al aanwezig geweest bij andere protesten tegen het blokkeren van de berichtenapp Telegram door het Kremlin. Telegram wil de Russische regering geen toegang en inzage geven in het communicatieverkeer van gebruikers. Het Kremlin eist de data op om veiligheidsredenen zoals de bestrijding van terrorisme. Een Russische rechter gaf het Kremlin recent toestemming de app te blokkeren.

De Russische oppositieleider is afgelopen jaar meerdere keren gearresteerd en weer vrijgelaten. Hij werd in 2016 veroordeeld wegens fraude en kreeg een voorwaardelijke straf. Volgens Navalny was het een politieke veroordeling. Door zijn strafblad kon hij niet meedoen als kandidaat aan de presidentsverkiezingen afgelopen maart.