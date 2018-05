Politie: onderzoek naar aanhoudingen Nationale Herdenking loopt nog

De drie mannen die afzonderlijk van elkaar zijn aangehouden tijdens de Nationale Dodenherdenking in Amsterdam zitten nog vast. Dat zegt de woordvoerder van de politie zaterdagochtend aan NRC.

De politie verrichte de aanhoudingen vrijdagavond, kort voor en tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam.

Zo werd en 22-jarige toerist aangehouden voor openbaar dronkenschap. Een 66-jarige man uit Schiedam was naar de herdenking gekwam met een spandoek. Daarop stond de tekst ‘Churchill massamoordenaar’.

Identiteit nog niet bevestigd

Kort voor de twee minuten stilte werd een derde aanhouding verricht vanwege verstoring van de openbare orde. Een man schreeuwde over het drukke plein en werd direct daarop ingesloten door agenten. De politie liet vrijdag weten dat die man een 55-jarige Amsterdammer is. Volgens het AD gaat het om Leo D., een dierenrechten- en milieu-activist. Hij sprak kort voor de Nationale Herdenking met een verslaggever van de krant, maar zei toen niets over een voornemen om de herdenking te verstoren. Wel vertelde hij dat hij tegen de vleesindustrie is, omdat die een zware druk op het milieu legt.

Op beelden die van zijn aanhouding zijn gemaakt, is te horen dat de man “neem me maar mee” roept. De politiewoordvoerder kan zaterdagochtend niet bevestigen dat de aangehouden man inderdaad Leo D. is. De onderzoeken naar de drie verschillende aanhoudingen lopen nog, volgens de woordvoerder.