Mijn kinderen hebben twee weken geleden een set walkietalkies gekregen. Tijdens het wandelen door het bos dit weekend vraagt mijn 9-jarige zoontje hoe Jezus ook god kan zijn. Ik begin, zelf onwetend, over „Here, zegen deze spijze, Amen”.

Hortend en stotend leg ik uit wat ‘zegen deze spijze’ betekent. Bij mijn conclusie aangekomen vult mijn zoon zelf aan: „‘Amen’ is eigenlijk net zoiets als ‘Over’.”

