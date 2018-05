Ook Noord-Koreaanse elitestudenten zijn hun eentonige leven zat

De in Zuid-Korea geboren schrijfster en journalist Suki Kim gaf in 2011 een half jaar Engelse les aan de elitestudenten in Noord-Korea. Als lid van een christelijke organisatie kon ze undercover wonen op de campus van de Pyongyang Universiteit van Wetenschap en Technologie. Al is het belijden van elke religie in Noord-Korea verboden, de ‘Grote Noord-Koreaanse Leider’ is immers de enige die mag worden aanbeden, kreeg de organisatie tijdelijk toegang tot het land op voorwaarde dat ze het geloof niet zouden prediken.

Kim beschreef haar ervaringen in het boek Without You, There Is No Us: Undercover Among the Sons of North Korea’s Elite en beschreef al eerder tijdens een TED-talk het leven in Noord-Korea. Recent trad ze in Sydney op voor de podcast The Moth en vertelde daar op boeiende wijze hoe haar contact met de studenten was.

Al haar lesmateriaal werd uiteraard van te voren gecensureerd en gecontroleerd. Elke les werd opgenomen. Eigenlijk was ze de hele tijd bang: bang dat haar studenten haar zouden proberen te verleiden tot niet toegestane politieke uitspraken. Bang dat de usb-sticks met daarop haar verzamelde aantekeningen, die ze continue op haar lichaam droeg, op een dag zouden worden ontdekt. En bang dat het vermogen tot zelfstandig nadenken, dat ze haar studenten enigszins probeerde bij te brengen, hen in de problemen zou brengen. Het regime in twijfel trekken, kan in Noord-Korea per slot van rekening je doodvonnis betekenen.

“Ze waren makkelijk om van te houden, maar ik kon ze nooit vertrouwen. Ze waren oprecht, maar logen de hele tijd. Maar kan het ook anders, als je je hele leven alleen maar leugens hebt gekend?”

Noord-Koreaanse studenten hebben genoeg van saai leven

Al vertoonden deze ‘toekomstige leiders van Noord-Korea’ een schrikbarend gebrek aan kennis van de rest van de wereld, dat wil niet zeggen dat het niet gewoon mensen zijn als ieder ander merkte Kim. In opstellen vertelden ze hun docent over dat ze hun vrienden en familie misten en dat ze het eentonige, saaie leven in Noord-Korea zat waren.

De horror van Noord-Korea gaat voorbij de honger en de concentratiekampen omschrijft Kim treffend:

“Om in Noord-Korea te leven, moet je niet alleen geloven in de leugens van het regime, maar er ook aan deelnemen, een vorm van mentale marteling. Het is een wereld waarin iedereen medeplichtig is aan het beroven van zijn/haar eigen menselijkheid.”

Met alle aandacht die er de afgelopen tijd is voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en zijn toenadering tot Zuid-Korea, zou je dat haast vergeten. De vraag is of met de stappen op weg naar een vredesverdrag en beloften van denuclearisering door Kim Jong-un ook aan die omstandigheden van de 25 miljoen Noord-Koreanen iets zal verbeteren.

Luister hier het verhaal terug of bij Spotify (na 30 minuten).