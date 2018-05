Nederland viert Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag 2018 is in volle gang. Met zomers weer viert Nederland zaterdag op tientallen plekken de vrijheid. Premier Mark Rutte heeft in Leeuwarden het Bevrijdingsvuur ontstoken (dat met moeite aanbleef), schrijver Stine Jensen hield er de traditionele 5-mei lezing en op festivals door het hele land spelen bands en dj's.