Man verwondt drie mensen met mes in Den Haag

POL_DenHaag Politie Den Haag

Op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag zijn drie personen verwond door een man met een mes. De verdachte is aangehouden en daarbij door de politie in zijn been geschoten.

Onderzoek en hulpverlening aan de gewonden is in volle gang. Nadere info volgt zodra er meer bekend is.