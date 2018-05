Dumoulin raakt roze trui kwijt aan Dennis

Bij de tweede etappe van de Giro d’Italia is Tom Dumoulin zaterdag zijn roze trui kwijtgeraakt aan Australiër Rohan Dennis. De 167 kilometer lange rit van Haifa naar Tel Aviv werd gewonnen door de Italiaanse renner Elia Viviani na een massasprint.

Dennis pakte drie bonificatieseconden door de tussensprint te winnen en nam daarmee de leiding over in het algemeen klassement. Hij staat nu een seconde voor op Dumoulin, die vrijdag bij de eerste etappe als eerste over de finish kwam. Dennis eindigde toen als tweede.

Pool Jakub Mareczko werd zaterdag tweede, Belg Sam Bennett finishte als derde. In het bergklassement pakte Enrico Barbin de blauwe trui. Danny van Poppel zat in de sprintgroep, maar viel uiteindelijk buiten de top tien.

Zondag is de laatste etappe in Israël, van Beër Sheva naar Eilat. Dat is een vlakke rit van 229 kilometer. Dinsdag is de eerste rit in Italië.