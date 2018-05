‘We horen tot de generatie met een slecht geweten’

De Tweede Wereldoorlog was pas tien jaar voorbij, toen Dorothea Klessmann, een scholier uit het Duitse Göttingen, met open armen werd ontvangen in een Frans gezin. Ze was kind van de voormalige vijand, maar Europa moest opgebouwd worden. De nieuwe generatie Fransen en Duitsers moest de oude vijandschap overwinnen – te beginnen met scholierenuitwisselingen.

Dorothea Klessmann. Foto Gordon Welters

„Mijn lerares Frans had het initiatief genomen”, vertelt Klessmann (1938) meer dan 63 jaar later in haar huis in Potsdam, niet ver van Berlijn. „Eerst gingen we één week naar Parijs, in een goedkoop hotelletje. Daarna werden we drie weken ondergebracht bij Franse gezinnen in Rouen. Daar gingen we naar school.”

Zo kort na de oorlog sprak het niet vanzelf dat Fransen hun deuren openden voor Duitsers. Met bewondering spreekt Klessmann over de vrouw die haar in huis nam, een oorlogsweduwe, net als haar eigen moeder. Ze was hoofd van een lagere school, kwam uit een communistisch nest, en had één dochter, Jacqueline, een jaar ouder dan Klessmann. „We waren allemaal enthousiast over Europa. We hadden vreselijke jaren achter de rug.” Het idee voor scholierenuitwisselingen kreeg een steviger politieke basis toen president De Gaulle en bondskanselier Adenauer in 1963 het Elysée-verdrag ondertekenden, waarin een nieuw fundament werd gelegd voor goede betrekkingen tussen de twee voormalige erfvijanden, ook op cultureel en onderwijsgebied.

Als uitvloeisel daarvan werd door beide staten hetzelfde jaar nog een organisatie opgericht die verantwoordelijk werd voor de uitwisseling – „om de band tussen de jeugd in beide landen te versterken en het begrip voor elkaar te verdiepen”. Het werd een groot succes. In de loop der jaren hebben 8,8 miljoen jonge Fransen en Duitsers deelgenomen aan de uitwisselingen – ze zijn in beide landen een begrip.

Opwindend avontuur

Voor Dorothea Klessmann en haar klasgenoten was het een opwindend avontuur, maar niet altijd makkelijk. „We horen tot de generatie met een slecht geweten, ook al hadden we niet persoonlijk aan de oorlog deelgenomen. Ik was pas zes jaar toen de oorlog voorbij was.”

„Het was duidelijk dat Duitsers niet geliefd waren, je moest je altijd verontschuldigen.” Maar vijandigheid ontmoette de 16-jarige scholier uit Göttingen maar één keer. „Met een paar vriendinnen liepen we in de buurt van de haven. Toen mensen hoorden dat we onder elkaar Duits spraken, werden we met stenen bekogeld.”

Klessmann en haar ongeveer twaalf klasgenoten van het meisjesgymnasium in Göttingen hadden allemaal Frans als keuzevak. Toch hebben ze in de klas in Rouen waar ze drie weken meeliepen niet veel geleerd, erkent Klessmann. Maar van de hele Franse ervaring des te meer.

‘Ik was ook wel een beetje rebels, maar gelukkig had mijn gastmoeder daar veel begrip voor’

„Na de oorlog was ons gezin gevlucht uit Oost-Brandenburg [nu Polen, red.]. We hadden het thuis arm en woonden met mijn moeder, mijn broer en zus, mijn opa en een neef in een klein huis. Mijn moeder was vastbesloten ervoor te zorgen dat haar kinderen via een goede opleiding uit die miserabele omstandigheden zouden komen. Ze scharrelde het geld bijeen om mij met die uitwisseling te laten meedoen.”

Het gaf haar een bredere blik op de wereld buiten het naoorlogse Duitsland, en op een andere manier van leven. „Ik werd enorm verwend in dat Franse gezin. Ik leerde garnalen en artisjokken eten en champagne drinken. Dat was wat! Ik was verbaasd hoe autoritair de kinderen in Frankrijk werden opgevoed en hoe gehoorzaam ze waren. Wij Duitse kinderen waren veel zelfstandiger.

„Ik was ook wel een beetje rebels, maar gelukkig had mijn gastmoeder daar veel begrip voor. Ze kon alleen niet begrijpen dat ik zo weinig van Heine had gelezen. En ze wilde dat ik me in Franse filosofen ging verdiepen.”

De oorlog was voorbij, maar niet vergeten. „We hebben met de klas bloemen gelegd bij een monument voor de leerlingen van de school die in de oorlog gedeporteerd waren. En toen we op de terugweg stopten bij de kathedraal van Amiens, las ik op een informatiebord over de gruwelijkheden die de Duitsers daar in de Eerste Wereldoorlog hadden aangericht. Ik dacht: en dat is veertig jaar geleden. Hoe lang zal het nog duren voor wij als Duitsers ons niet meer hoeven schamen?”

Nog hetzelfde jaar kwam de Franse klas op tegenbezoek, en kwam Jacqueline logeren in Göttingen. „Mijn moeder maakte zich zorgen over de armoedige indruk die we zouden maken. Ze bakte daarom iedere dag taart. Voor Jacqueline was het leuk om in zo’n druk gezin opgenomen te zijn.”

Klessmann, die later lerares Latijn en geschiedenis werd, heeft haar Frans niet bijgehouden. Ze heeft een tijd met Jacqueline gecorrespondeerd, de Française in het Duits, zijzelf in het Frans, zo was de afspraak. Na een jaar of vijf verwaterde het contact.

Haar eigen kinderen hebben op de middelbare school niet aan een uitwisseling meegedaan. Maar haar dochter heeft na haar eindexamen wel een cursus Frans aan de Sorbonne gevolgd , terwijl ze werkte als au pair.

„Toen ik naar Frankrijk ging waren overal grenzen en slagbomen – ook binnen Duitsland. Als je ziet hoeveel mogelijkheden er nu zijn om te reizen en in andere Europese landen te studeren, dan is het eigenlijk toch allemaal heel snel gegaan.”

De uitwisseling

De eerste initiatieven na de Tweede Wereldoorlog om de banden tussen Fransen en Duitsers aan te halen, ontstonden in 1945 en 1946. Ze waren fel omstreden. Omdat Franse ouders hun kinderen aanvankelijk niet voor een uitwisseling naar Duitsland wilden sturen, werden de ontmoetingen aanvankelijk in Zwitserland georganiseerd. Burgemeesters in Frankrijk, en in de westelijke bezettingszone in Duitsland, speelden bij de toenadering een grote rol. Sommigen waren Fransen die tijdens de oorlog gedeporteerd waren en tijdens hun gevangenschap Duitse democraten hadden leren kennen. Onder de eerste Franse ouders die hun kinderen lieten deelnemen aan de uitwisseling, zaten voormalige verzetsstrijders. De toenadering voltrok zich langzaam. Het proces riep tot in de jaren vijftig weerstand op. Sommige Fransen zagen landgenoten die aan dit soort initiatieven deelnamen als „nouveaux collaborateurs”. Door het Elysée Verdrag van 1963, dat op een breed vlak tot nauwe samenwerking moest leiden, kreeg de scholierenuitwisseling een stevige basis – politiek, organisatorisch én financieel. Beide landen stimuleerden het leren van elkaars taal op scholen. Frankrijk heeft daar meer werk van gemaakt dan Duitsland, waar de deelstaten op onderwijsgebied kunnen doen wat ze willen. Tot teleurstelling van de Fransen werd Engels op Duitse scholen al snel de belangrijker.