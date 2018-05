Vrachtwagen rijdt bankgebouw binnen: één kind (2) omgekomen

In het Belgische plaatsje Kortenberg is vrijdagochtend een vrachtwagen een bankgebouw binnengereden. Daarbij is één meisje van twee jaar oud omgekomen. Dat heeft Chris Taes, de burgemeester van Kortenberg (CD&V), op een persconferentie bevestigd, schrijft de Belgische zender VTM. De vader van het kind is nog in levensgevaar. Samen liepen ze op zo’n vijftig meter van het ING-filiaal toen ze “van de weg werden gemaaid”, aldus de burgemeester.

Er zijn daarnaast nog vijf gewonden gevallen, onder wie de chauffeur. Die zat na het ongeluk bekneld in de cabine, maar zou volgens ooggetuigen wel bij bewustzijn zijn. Eén van de gewonden is, naast de vader, zwaargewond geraakt.

Waarschijnlijk zag de bestuurder een file te laat en moest hij uitwijken, schrijft de omroep VRT. De vrachtwagen, die een graafmachine vervoerde, begon te zwalken en raakte enkele auto’s voor hij de vestiging van de ING ramde.

Kortenberg ligt tussen Leuven en Brussel en is een plaats en gemeente in de provincie Vlaams-Brabant. De gemeente telt ongeveer 19.000 inwoners.

Het ING-gebouw aan de Leuvensestraatweg in Kortenberg: