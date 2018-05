Vijf jaar cel en tbs voor dodelijke steekpartij Amsterdamse metro

De man die in juli 2017 iemand doodstak in de Amsterdamse metro heeft vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen. De 27-jarige man stak tijdens het spitsuur een 38-jarige passagier in een overvol metrostel totaal onverwacht neer. Wegens het “gruwelijke karakter” van de daad was zes jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen de man. Wegens zijn verminderde toerekeningsvatbaarheid had het OM wel de strafeis al naar beneden bijgesteld.

Het incident gebeurde op metrolijn 53 richting Gaasperplas, tussen de haltes Van der Madeweg en Venserpolder. Het slachtoffer was op weg naar huis toen de dader een schilmes uit zijn tas haalde en op hem instak. Hij overleed ter plekke. De dader werd daarna aangehouden. Uit het politieonderzoek bleek niet dat de dader het slachtoffer kende.

Verlof

De dader bleek later een psychiatrisch patiënt te zijn, die eerder gedwongen was opgenomen. Maar die middag had hij verlof gekregen van het ziekenhuis. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd doet nog onderzoek naar de zaak.

De dader wilde gedurende zijn rechtszaak geen enkele verklaring afleggen en ontkende betrokkenheid bij de steekpartij. Ook weigerde hij zijn medewerking aan het onderzoek door een psycholoog en psychiater. Om die reden werd hij onderzocht door de psychiatrische observatiekliniek Pieter Baan Centrum.